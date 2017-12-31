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Vatandaşlara bildiri dağıttılar: Şans oyunları haramdır

Yeni yıla dakikalar kala Beyoğlu'nda bir grup, vatandaşlara Noel ve yılbaşı kutlamalarına karşı broşür dağıttı

01 Ocak 2018, Pazartesi 01:25
Vatandaşlara bildiri dağıttılar: Şans oyunları haramdır
Beyoğlu'nda sarıklı ve uzun sakallı bir grup üzerinde Yılbaşı ve Müslümanlar yazan bildiri dağıttı.
Karaköy'de bildiri dağıtan grup daha sonra kutlamaların yasaklandığı İstiklal Caddesi'nde de bildiri dağıttı.

'TEŞEKKÜR EDENLER VAR'


Broşür dağıtan bir kişi, "Noel gecesinin ve Milli Piyango'nun tehlikeli olduğunu Allah'ın ayetleriyle, Peygamberimizin hadisleriyle anlatmaya çalışıyoruz. Teşekkür edenler var" dedi.



Grup, bildiri dağıtırken, çevredekilere Yılbaşı kutlaması aleyhinde konuşma yaptı.



(Kaynak:Hürriyet)

 
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