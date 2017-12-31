Vatandaşlara bildiri dağıttılar: Şans oyunları haramdır

'TEŞEKKÜR EDENLER VAR'

Mine Bozkurt

Beyoğlu'nda sarıklı ve uzun sakallı bir grup üzerinde Yılbaşı ve Müslümanlar yazan bildiri dağıttı.Karaköy'de bildiri dağıtan grup daha sonra kutlamaların yasaklandığı İstiklal Caddesi'nde de bildiri dağıttı.Broşür dağıtan bir kişi, "Noel gecesinin ve Milli Piyango'nun tehlikeli olduğunu Allah'ın ayetleriyle, Peygamberimizin hadisleriyle anlatmaya çalışıyoruz. Teşekkür edenler var" dedi.Grup, bildiri dağıtırken, çevredekilere Yılbaşı kutlaması aleyhinde konuşma yaptı.(Kaynak:Hürriyet)