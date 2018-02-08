Vatandaşların yakaladığı tacizci tutuklandı



TUTUKLANDI!

VATANDAŞLAR YAKALAMIŞTI

Tramvaydaki taciz şüphelisini vatandaşlar yakaladı

Mine Bozkurt

Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi’nde dün akşam tramvayda seyahat eden 16 yaşındaki A.K’yı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Murat O’nun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.Tramvayda tacize uğrayan genç kızın, Murat O'ya tepki göstermesi üzerine harekete geçen vatandaşlar, tacizciyi yakalamış ve tramvaydaki güvenlik görevlilerine teslim etmişlerdi.