Vatandaşların yakaladığı tacizci tutuklandı

Eskişehir’de, tramvayda 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
 

Vatandaşların yakaladığı tacizci tutuklandı
Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi’nde dün akşam tramvayda seyahat eden 16 yaşındaki A.K’yı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Murat O’nun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.


TUTUKLANDI!


Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

VATANDAŞLAR YAKALAMIŞTI


Tramvayda tacize uğrayan genç kızın, Murat O'ya tepki göstermesi üzerine harekete geçen vatandaşlar, tacizciyi yakalamış ve tramvaydaki güvenlik görevlilerine teslim etmişlerdi.

Tramvaydaki taciz şüphelisini vatandaşlar yakaladıTramvaydaki taciz şüphelisini vatandaşlar yakaladı


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