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Vatanım Sensin 40. bölüm özeti (Vatanım Sensin son bölüm)

Vatanım Sensin 40. bölümü ile dün ekranlardaydı. Vatanım Sensin son bölüme Azize'nin 'Allah Mustafa Kemal Paşa'dan razı olsun' sözleri damga vurdu

12 Ocak 2018, Cuma 07:10
Vatanım Sensin 40. bölüm özeti (Vatanım Sensin son bölüm)
Kanal D'nin merakla takip edilen dizisi Vatanım Sensin 40. bölümü ile ekranlardaydı.  Azize'nin İsmet Paşa'ya 'Allah, Ankara'dan razı olsun. Allah, Mustafa Kemal Paşa'dan razı olsun' sözleri izleyenleri duygulandırdı.


VATANIM SENSİN SON BÖLÜM


Başrollerinde Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Onur Saylak gibi usta isimlerin yer aldığı Vatanım Sensin'in son bölümünde, Dağıstanlı’nın, İsmet Bey’i alıkoyması hem çiftlikte hem Ankara’da şok etkisi yaratır. Diğer yandan çiftlikte Hemşireler Birliği kurulur ve Azize birliğin başına geçer. İzmir'de Leon’un yakalamak zorunda kaldığı Mehmet için ise umutlar tükenmektedir.



Ankara ile ipleri iyiden iyiye koparan Dağıstanlı geri dönülmez bir yola girmiştir. Cevdet, Mustafa Kemal’in emri üzerine kolları sıvar. Görevi İsmet Bey’i gözü kararan Dağıstanlı’nın namlusunun ucundan almak ve efelerin düzenli orduya katılmasını sağlamaktır. Artık Tevfik’i kullanarak başladığı işi bitirmekten başka bir çaresi kalmamıştır.

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