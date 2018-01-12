Vatanım Sensin 40. bölüm özeti (Vatanım Sensin son bölüm)



VATANIM SENSİN SON BÖLÜM

Vatanım Sensin'in General Filipos’unun trafiğe çözümü

Miray Daner kimdir? Neden göğüslerini küçültmek istiyor?

Vatanım Sensin'e Leon ve Hilal'in öpüşme sahnesi damga vurdu

Vatanım Sensin son bölümde neler yaşandı? (Vatanım Sensin 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

İdil Janet Demiray

Kanal D'nin merakla takip edilen dizisiile ekranlardaydı. Azize'nin İsmet Paşa'ya 'Allah, Ankara'dan razı olsun. Allah, Mustafa Kemal Paşa'dan razı olsun' sözleri izleyenleri duygulandırdı.Başrollerindegibi usta isimlerin yer aldığı, Dağıstanlı’nın, İsmet Bey’i alıkoyması hem çiftlikte hem Ankara’da şok etkisi yaratır. Diğer yandan çiftlikte Hemşireler Birliği kurulur ve Azize birliğin başına geçer. İzmir'de Leon’un yakalamak zorunda kaldığı Mehmet için ise umutlar tükenmektedir.Ankara ile ipleri iyiden iyiye koparan Dağıstanlı geri dönülmez bir yola girmiştir. Cevdet, Mustafa Kemal’in emri üzerine kolları sıvar. Görevi İsmet Bey’i gözü kararan Dağıstanlı’nın namlusunun ucundan almak ve efelerin düzenli orduya katılmasını sağlamaktır. Artık Tevfik’i kullanarak başladığı işi bitirmekten başka bir çaresi kalmamıştır.