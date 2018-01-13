Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Vatanım Sensin 41. bölüm fragmanı: Cevdet Azize’nin yaşadığını öğreniyor…

Vatanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından yayınlandı. Tarihi sahneleriyle ekrana kilitleyen Vatanım Sensin’in 11 Ocak tarihli bölümünde Leon ve Mehmet büyük bir tehlikeyle karşı karşıya geldi. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Vatanım Sensin 41. Bölüm fragmanı ve ilk ipuçları!

13 Ocak 2018, Cumartesi 14:15
Vatanım Sensin 41. bölüm fragmanı: Cevdet Azize’nin yaşadığını öğreniyor…
Vatanım Sensin yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta başka bir sürprizle izleyici karşısına çıkan Vatanım Sensin’in son bölümünde Cevdet, Mustafa Kemal Paşa’dan gelen telgraf doğrultusunda İsmet Paşa’yı kurtarmak için harekete geçti. Ankara ile ipleri iyiden iyiye koparan Dağıstanlı geri dönülmez bir yola girdi.

Cevdet, Mustafa Kemal’in emri üzerine İsmet Bey’i Dağıstanlı’nın namlusunun ucundan almak için Tevfik’i kullandı. Aynı zamanda diliminde ise Leon ve Mehmet ölümle burun buruna geldi. Tüm bu gelişmelerin ardından yayınlanan Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı ise şok etkisi yarattı. İşte yeni bölüm sahneleri ve detayları!


VATANIM SENSİN 41. BÖLÜM FRAGMANI...

 


YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Tevfik, hayatta kalabilmek için bildiği büyük sırrı Cevdet'e söylüyor! Cevdet, elindeki silahı Tevfik'in kafasına doğrultarak onu öldürmek için hazır bekler. Tevfik, hayatta kalabilmek için en büyük kozunu kullanmanın uygun olacağını düşünür. Bu ölümü sadece tek bir kelime önleyecektir. Tevfik'in dudaklarından Azize izmi çıktığında Cevdet'in tüm düşünceleri aniden değişir. Tevfik, Azize'nin yerini Cevdet'e söyleyecek mi? Bu konuşmaya rağmen Cevdet, Tevfik'i öldürecek mi?  Vatanım Sensin, merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

Vatanım Sensin 40. bölüm özeti (Vatanım Sensin son bölüm)Vatanım Sensin 40. bölüm özeti (Vatanım Sensin son bölüm)
Vatanım Sensin 40. bölüm 2. fragmanı yayınlandıVatanım Sensin 40. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Vatanım Sensin'in 39. bölümüne konu olan İsmet İnönü kimdir? (Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?)Vatanım Sensin'in 39. bölümüne konu olan İsmet İnönü kimdir? (Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?)
Diriliş Ertuğrul dizisi 102.bölüm fragmanı: Turgut Alp idam mı ediliyor?

Diriliş Ertuğrul dizisi 102.bölüm fragmanı: Turgut Alp idam mı ediliyor?
Meryem 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Meryem 23. bölüm özeti...

Meryem 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Meryem 23. bölüm özeti...
Vatanım Sensin 40. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Vatanım Sensin 40. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Vatanım Sensin dizisinin 40. bölüm 2. fragmanı geldi! (Cevdet İsmet Paşa’yı kaçıracak mı?)

Vatanım Sensin dizisinin 40. bölüm 2. fragmanı geldi! (Cevdet İsmet Paşa’yı kaçıracak mı?)
Cebimdeki Yabancı’nın posteri ve ilk tanıtımı yayınlandı

Cebimdeki Yabancı’nın posteri ve ilk tanıtımı yayınlandı
Kırgın Çiçekler dizisi 105. bölüm fragmanı yayınlandı: Ali kendi mi vuracak?

Kırgın Çiçekler dizisi 105. bölüm fragmanı yayınlandı: Ali kendi mi vuracak?
Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm özeti (Siyah Beyaz Aşk son bölüm)

Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm özeti (Siyah Beyaz Aşk son bölüm)
Çukur 12. bölüme Vartolu'nun türküsü damga vurdu

Çukur 12. bölüme Vartolu'nun türküsü damga vurdu
Çukur son bölüm yayınlandı (Çukur 12. yeni bölüm fragman)

Çukur son bölüm yayınlandı (Çukur 12. yeni bölüm fragman)
Bahtiyar Ölmez yeni bölüm ne zaman? Bahtiyar Ölmez 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bahtiyar Ölmez yeni bölüm ne zaman? Bahtiyar Ölmez 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Beyaz Show bu hafta neden yok?

Beyaz Show bu hafta neden yok?