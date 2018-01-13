Vatanım Sensin 41. bölüm fragmanı: Cevdet Feride’nin yaşadığını öğreniyor…

Vatanım Sensin
yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta başka bir sürprizle izleyici karşısına çıkan Vatanım Sensin’in son bölümünde Cevdet, Mustafa Kemal Paşa’dan
gelen telgraf doğrultusunda İsmet Paşa’yı kurtarmak için harekete geçti. Ankara ile ipleri iyiden iyiye koparan Dağıstanlı geri dönülmez bir yola girdi.
Cevdet, Mustafa Kemal’in
emri üzerine İsmet Bey’i Dağıstanlı’nın namlusunun ucundan almak için Tevfik’i kullandı. Aynı zamanda diliminde ise Leon ve Mehmet
ölümle burun buruna geldi. Tüm bu gelişmelerin ardından yayınlanan Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı ise şok etkisi yarattı. İşte yeni bölüm sahneleri ve detayları!
VATANIM SENSİN 41. BÖLÜM FRAGMANI...
Tevfik,
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
hayatta kalabilmek için bildiği büyük sırrı Cevdet'e söylüyor! Cevdet, elindeki silahı Tevfik'in kafasına doğrultarak onu öldürmek için hazır bekler. Tevfik, hayatta kalabilmek için en büyük kozunu kullanmanın uygun olacağını düşünür. Bu ölümü sadece tek bir kelime önleyecektir. Tevfik'in dudaklarından Azize izmi çıktığında Cevdet'in tüm düşünceleri aniden değişir. Tevfik, Azize'nin yerini Cevdet'e söyleyecek mi? Bu konuşmaya rağmen Cevdet, Tevfik'i öldürecek mi? Vatanım Sensin, merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.
Vatanım Sensin 40. bölüm özeti (Vatanım Sensin son bölüm)
Vatanım Sensin 40. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Vatanım Sensin'in 39. bölümüne konu olan İsmet İnönü kimdir? (Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?)
Elif Bayram