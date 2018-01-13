Vatanım Sensin 41. bölüm fragmanı: Cevdet Feride’nin yaşadığını öğreniyor…



VATANIM SENSİN 41. BÖLÜM FRAGMANI...



YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Vatanım Sensin 40. bölüm özeti (Vatanım Sensin son bölüm)

Vatanım Sensin 40. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Vatanım Sensin'in 39. bölümüne konu olan İsmet İnönü kimdir? (Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Elif Bayram

yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta başka bir sürprizle izleyici karşısına çıkan Vatanım Sensin’in son bölümündegelen telgraf doğrultusunda İsmet Paşa’yı kurtarmak için harekete geçti. Ankara ile ipleri iyiden iyiye koparan Dağıstanlı geri dönülmez bir yola girdi.emri üzerine İsmet Bey’i Dağıstanlı’nın namlusunun ucundan almak için Tevfik’i kullandı. Aynı zamanda diliminde iseölümle burun buruna geldi. Tüm bu gelişmelerin ardından yayınlanan Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı ise şok etkisi yarattı. İşte yeni bölüm sahneleri ve detayları!hayatta kalabilmek için bildiği büyük sırrı Cevdet'e söylüyor! Cevdet, elindeki silahı Tevfik'in kafasına doğrultarak onu öldürmek için hazır bekler. Tevfik, hayatta kalabilmek için en büyük kozunu kullanmanın uygun olacağını düşünür. Bu ölümü sadece tek bir kelime önleyecektir. Tevfik'in dudaklarından Azize izmi çıktığında Cevdet'in tüm düşünceleri aniden değişir. Tevfik, Azize'nin yerini Cevdet'e söyleyecek mi? Bu konuşmaya rağmen Cevdet, Tevfik'i öldürecek mi? Vatanım Sensin, merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.