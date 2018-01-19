Vatanım Sensin 41. bölüm (Vatanım Sensin son bölüm)

Başrollerinde Bergüzar Korel
ve Halil Ergenç
'in yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin 41. bölüm
ile ekranlardaydı.
Vatanım Sensin yeni bölümde heyecan yine doruktaydı. Tevfik, ölü bildiği Azize hakkındaki gerçeğe ulaşır. Yunan Ordusu tarafından tutuklanan Mehmet'i kurtarmak için harekete geçen kuvvacılar, Leon'un büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmasına sebep olur. Mehmet, kurtuluş mücadelesinde şehit olur.
"VATAN BİZE EMANET"
Dizi bu bölümde
#VatanBizeEmanet
hastag'i ile yayınlandı. Twitter üzerinden yüzlerce kullanıcı dizinin yeni bölümü ile ilgili paylaşımlarda bulundu.
LEON HİLAL'İ SAYIKLIYOR
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