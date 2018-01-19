Vatanım Sensin 41. bölüm (Vatanım Sensin son bölüm)

Vatanım Sensin 41. son bölüm yayınlandı. Dizinin son bölümünde Tevfik, Cevdet'in planıyla Dağıstanlı'yı alaşağı etti, efeleri milli orduya katmak üzere harekete geçti. Vatanım Sensin'in heyecanlı bölümünü izleyenler Vatanım Sensin fragmanı yayınladı mı diye merak etmeye başladı... Detaylar haberimizde...