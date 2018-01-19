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Vatanım Sensin 41. bölüm (Vatanım Sensin son bölüm)

Vatanım Sensin 41. son bölüm yayınlandı. Dizinin son bölümünde Tevfik, Cevdet'in planıyla Dağıstanlı'yı alaşağı etti, efeleri milli orduya katmak üzere harekete geçti. Vatanım Sensin'in heyecanlı bölümünü izleyenler Vatanım Sensin fragmanı yayınladı mı diye merak etmeye başladı... Detaylar haberimizde...

19 Ocak 2018, Cuma 01:16
Vatanım Sensin 41. bölüm (Vatanım Sensin son bölüm)
Başrollerinde Bergüzar Korel ve Halil Ergenç'in yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin 41. bölüm ile ekranlardaydı. 

Vatanım Sensin yeni bölümde heyecan yine doruktaydı. Tevfik, ölü bildiği Azize hakkındaki gerçeğe ulaşır. Yunan Ordusu tarafından tutuklanan Mehmet'i kurtarmak için harekete geçen kuvvacılar, Leon'un büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmasına sebep olur. Mehmet, kurtuluş mücadelesinde şehit olur.


 


"VATAN BİZE EMANET"


Dizi bu bölümde #VatanBizeEmanet hastag'i ile yayınlandı. Twitter üzerinden yüzlerce kullanıcı dizinin yeni bölümü ile ilgili paylaşımlarda bulundu.
 

LEON HİLAL'İ SAYIKLIYOR


Leon'un hastanede gözünü açar açmaz Hilal'in adını sayıklaması izleyenleri duygulandırdı.



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