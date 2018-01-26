Vatanım Sensin 42. bölüm (Vatanım Sensin son bölüm)

Vatanım Sensin 42. bölüm
ü ile ekrandaydı. Başrollerini Bergüzar Korel
ve Halit Ergenç'
in paylaştığı Kanal D
'nin sevilen izisi Vatanım Sensin son bölümü
ile yine izleyenleri soluksuz bıraktı. Vatanım Sensin 42. bölümde neler yaşandı? Vatanım Sensin 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tüm detaylar haberimizde...
VATANIM SENSİN 42. BÖLÜM ÖZETİ
Tevfik’i öldürmeye hazırlanan Cevdet, itiraf sonrası şaşkına döner. Tevfik, Cevdet’in kendisini öldüremeyeceğini savunur. Zira Azize’nin yaşadığını ve yerini sadece onun bildiğini ifade eder. Bu hakikat, Cevdet’i harekete geçirir. Azize’ye kavuşmak için herkesi karşısına almaya hazırdır. Tevfik’in söylediği konuma giden Cevdet, onu kurtarmak için başına gelebilecek her türlü tehlikeye karşı göğüs gerecektir.
Cevdet ve Azize'nin kavuşma sahnesi izleyenleri duygulandırdı.
Cevdet, öğrendiği hakikati İngiliz Hamilton’a da söyler. Charles Hamilton, Tevfik’in yaptığı bu itiraf sonrası tüm savaş planının bozulacağını düşünür. Cevdet’in gizli vazifesine devam edemeyeceğini düşünen Hamilton, yeni bir hamle yapmaya hazırlanır.
Yakalanan Dağıstanlı ise yeniden eski günlerine dönebilmek için harekete geçmeye hazırlanır. Milli mücadele için yeni girişimler planlanır.
Vatanım Sensin 42. bölümde #HerŞeyVatanİçin
etiketini kullandı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı diziyle ilgili yorumda bulundu.
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