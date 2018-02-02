Vatanım Sensin 43. bölüm (Vatanım Sensin son bölüm)

Vatanım Sensin 43. bölümü



VATANIM SENSİN 43. BÖLÜM

Vatanım Sensin 43. bölüm 2. fragmanında Cevdet Azize'nin yaralarını fark ediyor

En güzel aşıklar Hilal ve Leon

Vatanım Sensin’in çaresiz aşıkları…

Vatanım Sensin'in Leon'u Boran Kuzum: İş bulabilmek için çok çabaladım

Vatanım Sensin'de İsmet İnönü'yü canlandıran Ahmet Saraçoğlu'na büyük jest

İdil Janet Demiray

ile ekrandaydı. Başrollerinivein paylaştığı'nin sevilen izisiile yine izleyenleri soluksuz bıraktı. Vatanım Sensin 43. bölümde neler yaşandı? Vatanım Sensin 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tüm detaylar haberimizde..Vatanım Sensin 43. Bölümde ailesine kavuşan Azize, Yunan Yüzbaşı karşısında en zor sınavını vermeye hazırlanıyor! Tevfik’i öldürmeye yeltenen Cevdet, duyduğu itiraf sonrası büyük bir şaşkınlık yaşar. Tevfik, Azize’nin yaşadığını ve yerini sadece onun bildiğini söyler.Cevdet, bu bilginin gerçek olduğunu öğrendikten sonra harekete geçer ve Azize’ye kavuşabilmek için her şeyi göze alır. Azize’nin tutulduğu barakayı bulan Cevdet, sonunda ona kavuşmayı başarır. Bu buluşma sonrası ailesine kavuşan Azize’yi büyük bir tehlike beklemektedir.Yunan Yüzbaşı tarafından cinsel saldırıya uğrayan Azize, şimdi onunla karşı karşıyadır. Azize için eski hesaplar yeniden açılır ve bu kez Cevdet de peşinin bırakmayacaktır.Dizi bu bölümdehastag'i ile çıktı ve yüzlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.İşte sosyal medyada çok konuşulan o sahne!vearasındaki sahneler romantik sahneler yine günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.Leon'un Hilal'e "İster yedi cihan bilsin, ister sadece sen ve ben. Sen benim zevcemsin. Ve bu hakikati kimse değiştiremez." sözleri çok konuşuldu.