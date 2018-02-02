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Vatanım Sensin 43. bölüm (Vatanım Sensin son bölüm)

Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin 43. bölümüyle yine izleyenlerini soluksuz bıraktı. Vatanım Sensin son bölümü sosyal medyada da gece damga vurdu. İşte detaylar...

02 Şubat 2018, Cuma 00:57
Vatanım Sensin 43. bölüm (Vatanım Sensin son bölüm)
Vatanım Sensin 43. bölümü ile ekrandaydı. Başrollerini Bergüzar Korelve Halit Ergenç'in paylaştığı Kanal D'nin sevilen izisi Vatanım Sensin son bölümü ile yine izleyenleri soluksuz bıraktı. Vatanım Sensin 43. bölümde neler yaşandı? Vatanım Sensin 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tüm detaylar haberimizde..


VATANIM SENSİN 43. BÖLÜM


Vatanım Sensin 43. Bölümde ailesine kavuşan Azize, Yunan Yüzbaşı karşısında en zor sınavını vermeye hazırlanıyor! Tevfik’i öldürmeye yeltenen Cevdet, duyduğu itiraf sonrası büyük bir şaşkınlık yaşar. Tevfik, Azize’nin yaşadığını ve yerini sadece onun bildiğini söyler.

Cevdet, bu bilginin gerçek olduğunu öğrendikten sonra harekete geçer ve Azize’ye kavuşabilmek için her şeyi göze alır. Azize’nin tutulduğu barakayı bulan Cevdet, sonunda ona kavuşmayı başarır. Bu buluşma sonrası ailesine kavuşan Azize’yi büyük bir tehlike beklemektedir.

Yunan Yüzbaşı tarafından cinsel saldırıya uğrayan Azize, şimdi onunla karşı karşıyadır. Azize için eski hesaplar yeniden açılır ve bu kez Cevdet de peşinin bırakmayacaktır.

Dizi bu bölümde #vatansevdalıları hastag'i ile çıktı ve yüzlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

İşte sosyal medyada çok konuşulan o sahne!



Hilal ve Leon arasındaki sahneler romantik sahneler yine günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.



Leon'un Hilal'e "İster yedi cihan bilsin, ister sadece sen ve ben. Sen benim zevcemsin. Ve bu hakikati kimse değiştiremez." sözleri çok konuşuldu.

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