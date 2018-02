Vatanım Sensin 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vatanım Sensin'den ilk sahne geldi

Büşra Kamış

bölüm? 8 Şubat 2018 tarihinde saat 20:00'da yayınlanacak Vatanım Sensin'in 44. bölümünde neler olacak? Vatanım Sensin'in 44. bölümünden ilk kareler geldi. Büyük bir heyecanla beklenen Vatanım Sensin dizisiyle ilgili tüyolar haberimizde de yer almaktadır.Vatanım Sensin'in Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 44. bölümünde, Azize'nin hayatında büyük yıkım noktası olan cinsel saldırıyı yapan Yunan komutanı, Cevdet tarafından öldürülmüştür. Yunan askerler tarafından tutuklanarak karargaha götürülen Cevdet, savaşın kaderini de değiştirmiştir. Nefsine yenik düştüğünü kabul eden Cevdet, artık dördüncü kolordunun başında olmayabilir. Cevdet'in başına geleceklerden korkan Azize, Yakup'tan yardım beklemektedir.Türk ordusu ve efeler, Yunanlara karşı bu savaşta yan yana çarpışacaktır. Sayıca ve silah olarak yeterli olmadıklarını bilen Türkler, vatan için ölmeye hazırdır.İlaç sevkiyatı için bulunduğu teknenin bir kıyıya yanaşmasından sonra Azize’nin savaşı başlamıştı. Yunana askerlerinin bir bir öldürdüğü kadınlar, o kıyıda can verirken, Azize bir Yunan Yüzbaşı tarafından cinsel saldırıya uğramıştı. Azize’nin doğurduğu bebeği de Yunan asker Spiros tarafından ormanın derinliklerine bırakılmıştı. O gün, o kıyıda yaşadıklarını hiçbir zaman unutamayan Azize, hakikati Cevdet’ten saklamak zorunda kalmıştı. Zira İngiliz Charles Hamilton, bu hakikat karşısında Cevdet’in gizli vazifesine devam edemeyeceğini intikam için Azize’nin yaşadıklarını ödeteceğini düşünür. Azize de bu karardan sonra İzmir’den gitmiş ve Dağıstanlı’nın ekibinde yer almıştı.Tevfik’in son nefesinde Azize’nin yaşadığını itiraf etmesi, Cevdet’i harekete geçirir. Cevdet, bir dağ başında Azize’yi bulur ve ikili arasında büyük buluşma gerçekleşir. Azize’nin İzmir’e dönüşüyle, tüm ailesi büyük bir şaşkınlık yaşar. Öldü sanılan annelerini karşılarında gören kızlar ve Hasibe Ana, Azize’ye kavuşmanın mutluluğunu yaşarlar.Bu mutluluk Azize için fazla uzun sürmez. Hayatının en zor anlarını yaşadığı o kıyıdaki Yunan Yüzbaşı, kapısını çalar. Azize bu yaşadığı şok karşısında ne yapacak? Azize’nin yaşadıklarını sorgulayan Cevdet, hakikati öğrenebilecek mi? Azize’nin vücudundaki yaraların sebebi ortaya çıkacak mı?Başrollerini Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Onur Saylak ve Okan Yalabık'ın aldığı Vatanım Sensin, dizisinin hikayesi:Azize üç çocuğu ve kayınvalidesi ile zorlu bir mücadelenin içinde bulur kendini... Canından çok sevdiği kocasının yokluğuyla ve savaş yıllarının zorluklarıyla mücadele ederek yetiştirir çocuklarını.1919 yılında, Yıldız güzeller güzeli, gözü yükseklerde bir genç kız, Hilal ise memleket sevdalısı mücadeleci bir genç kız olmuştur. Ali Kemal ise gönlündeki aşk acısıyla ve kendisine dair öğrendiği hazin sırla yaşamaya çalışan serseri bir mayın gibidir. Azize her birinin dertleriyle uğraşmaya çalışırken, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edileceği haberi ile sarsılırlar. Oysa bu işgal onlara yıllar önce kaybettikleri birini geri getirecektir. Ama hiç ummadıkları bir şekilde...Üst üste mağlubiyetle biten savaşlardan yorgun düşmüş bir milletin, en son ve en büyük sınavına hazırlandığı 1919 senesinin baharı, Azize ve Cevdet'in de hayatlarında yeni bir dönemi başlatacaktır.Görünür ve görünmez düşmanların gölgesinde, yolları tekrar kesişecek, hayatları bu kesişme yüzünden alt üst olacaktır. Zaferler ve mağlubiyetler görecekler, ayrılıklar ve kavuşmalar yaşayacaklar, umudun ve buhranın ateşiyle yanacak ve gerçek sevginin, gerçek vefanın, gerçek ihanetin ne olduğunu öğreneceklerdir. Cevdet ve Azize'nin hikayesi, küllerinden doğan yepyeni bir ülkenin kaderiyle bir yazılacaktır.Vatanım Sensin ; Savaşın acımasız ortamında vazifeleri ve vicdanları arasına sıkışanların, aşklarını yine de yeşertmeye çalışanların, her şeye rağmen bir arada kalmaya gayret eden bir ailenin, esaretten özgürlüğe doğru çıkılan amansız bir yolun hikayesidir bu...Yapım: O3 MedyaYönetici Yapımcı: Onur GüvenatamUygulayıcı Yapımcı: Banu GündoğduYaratıcı Yapımcı: Yağmur Taylan, Durul TaylanYönetmen: Yağmur Taylan, Durul Taylan, Burak ArlıelSenaryo: Uygar Şirin, Deniz Gürlek, Melek Seven, Melih ÖzyılmazMüzik: Yıldıray GürgenOyuncular: Halit Ergenç (Cevdet), Bergüzar Korel (Azize), Onur Saylak (Tevfik), Okan Yalabık (Charles), Celile Toyon (Hasibe), Fatih Artman (Yüzbaşı Yakup), Boran Kuzum (Leon), Pınar Deniz (Yıldız), Miray Daner (Hilal), Genco Özak (Mehmet), Erman Bacak (Arnavut Cezmi), Ali Hikmet Kürekçi (Osman), Ahmet Uğur Say (Lütfü), Ufuk Bayraktar (Dağıstanlı), Levent Can (Filippos), Berker Güven (Aleksi), Seher (Şükran Ovalı).