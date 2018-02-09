Vatanım Sensin 44. bölüm (Vatanım Sensin son bölüm)

Vatanım Sensin 44. Bölüm

VATANIM SENSİN 44. BÖLÜM

Vatanım Sensin Uruguay’da ekranda!

En güzel aşıklar Hilal ve Leon

Vatanım Sensin’in çaresiz aşıkları…

Miray Daner’e hayranlarından sürpriz hediye

Boran Kuzum'un hayranları oyun öncesi yolunu kesti

Miray Daner kimdir? Neden göğüslerini küçültmek istiyor?

İdil Janet Demiray

Yunan Yüzbaşı'yı öldüren Cevdet, tutuklanıyor; zor bir sınav vermek zorunda kalıyor!Ailesine kavuşan'nin mutluluğu uzun sürmez. Zira cinsel saldırısına uğradığı Yunan Yüzbaşı,'in yardımcısı olarak atanmıştır. 4. Kolordu Komutanlığı'na atanan Cevdet'in gözü hiçbir şey görmez ve Azize'nin intikamını almak için Yunan Yüzbaşı'yı alnının ortasından vurarak öldürür.Bu hadise Yunan Ordusu tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılanır. Cevdet, olay yerinde hemen tutuklanır ve tüm ailesi önemli bir sınav vermek zorunda kalır. Milli Mücadele için de oldukça önem teşkil eden bu husus, savaşın gidişatını da etkileyecektir. Ankara Hükümeti'nin verdiği talimat sonrası 4. Kolordu Komutanlığı vazifesine atanan Cevdet, bu rütbeyi, kaybetme tehlikesiyle karşılaşır.Leon, Azize'ye Hilal'i sevdiğini söyler. Azize'a "Aşkınızı çok iyi saklamanız icap ediyor. Öğrenilirse ikinizin de çok canı yanar!' diyor.