Vatanım Sensin 44. bölüm (Vatanım Sensin son bölüm)

Vatanım Sensin 44. Bölümde
Yunan Yüzbaşı'yı öldüren Cevdet, tutuklanıyor; zor bir sınav vermek zorunda kalıyor!
VATANIM SENSİN 44. BÖLÜM
Ailesine kavuşan Azize
'nin mutluluğu uzun sürmez. Zira cinsel saldırısına uğradığı Yunan Yüzbaşı, Cevdet
'in yardımcısı olarak atanmıştır. 4. Kolordu Komutanlığı'na atanan Cevdet'in gözü hiçbir şey görmez ve Azize'nin intikamını almak için Yunan Yüzbaşı'yı alnının ortasından vurarak öldürür.
Bu hadise Yunan Ordusu tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılanır. Cevdet, olay yerinde hemen tutuklanır ve tüm ailesi önemli bir sınav vermek zorunda kalır. Milli Mücadele için de oldukça önem teşkil eden bu husus, savaşın gidişatını da etkileyecektir. Ankara Hükümeti'nin verdiği talimat sonrası 4. Kolordu Komutanlığı vazifesine atanan Cevdet, bu rütbeyi, kaybetme tehlikesiyle karşılaşır.
Leon, Azize'ye Hilal'i sevdiğini söyler. Azize Hilal ve Leon
'a "Aşkınızı çok iyi saklamanız icap ediyor. Öğrenilirse ikinizin de çok canı yanar!' diyor.
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