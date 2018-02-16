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Vatanım Sensin 45. bölüm özeti (Vatanım Sensin son bölüm)

Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin 45. bölümü ile ekrandaydı. Bölümde Mustafa Kemal Paşa'nına adının geçmesi bile izleyenlerin heyecanlanmasına yetti

16 Şubat 2018, Cuma 04:49
Vatanım Sensin 45. bölüm özeti (Vatanım Sensin son bölüm)
Başrollerini Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in paylaştığı Vatanım Sensin 45. bölümü ile ekrana geldi. Sosyal medyada #BizimMehmedimiz hastag'i ile birçok kullanıcı tarafından en çok konuşulan konulardan biri oldu.


VATANIM SENSİN 45. BÖLÜM ÖZETİ



Vatanım Sensin 45. Bölümde Dağıstanlı, Mustafa Kemal Paşa'ya suikast planlıyor; Cevdet bu olayı engellemeye çalışıyor!

Dağıstanlı'nın ihaneti sonrası az sayıda askerle Yunan Ordusu'na karşı savaşan Türk Ordusu, ağır bir yenilgi alır. Birçok kaybın verildiği bu savaş sonrası tüm Anadolu'da büyük bir acı yaşanır. Yunan Kumandan Filippos ise güç gösterisi yapar ve Ankara'ya kadar ilerleyeceklerini öne sürer. 

Mustafa Kemal Paşa'yı, halka umut olmak için geldiği Batı Cephesi'nde tehlike beklemektedir. Dağıstanlı, adının Mustafa Kemal Paşa'yı öldürürse daha çok anılacağını düşünür ve suikast girişiminde bulunmaya hazırlanır.



Türk Ordusu, Yunan Ordusu ile karşılaştığı harpten mağlup ayrılır. Dağıstanlı’nın son anda ihaneti sonrası büyük eksiklere rağmen bu savaşa giren Türk Ordusu, büyük kayıplarla ayrılır. Bu kayıplar, Milli Mücadele için büyük umutları olan Türk halkını derin bir acıya boğar.


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Bunu öğrenen Mustafa Kemal Paşa, Batı Cephesi’ni ziyaret etmeye karar verir. Halkın yeniden umut edebilmesi için çok önemli olan bu ziyaret, Dağıstanlı’nın da hedefi olur. Dağıstanlı, Mustafa Kemal Paşa’ya suikast girişiminde bulunmaya hazırlanır. Bunu öğrenen Cevdet ise Dağıstanlı’ya engel olmaya çalışır.


AZİZE BEBEĞİNE KAVUŞUR


Öte yandan bebeğine kavuşan Azize, bunu tüm ailesiyle paylaşır. Öldü zannettikleri bebeklerini sapasağlam kucaklarına alan aile, büyük bir sevinç yaşar. Ailenin dağıldığı düşünülürken, yeniden bir araya gelmesi herkesi mutlu etse de İzmir’deki mücadele çok dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatır.

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