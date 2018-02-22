Vatanım Sensin 46. Bölüm! Kanal D son bölüm izleme linki





VATANIM SENSİN 45. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Büşra Kamış

her zamanki gibi yine izleyenlerin nefesini kesmeye izleyenlerin ağızlarını açık bırakmayı başarmıştır. Son 46. bölümünde vatan haini Dağıstanlı Cevdet'i öldürmek için harekete geçiyor ama Cevdet tarafından bıçaklanarak ölüyor. Öte yandan Dağıstanlı Kumandana bıraktığı mektupta herkesi şoke eden bir yazı yazar. Mektupta Cevdet'in vatan haini olduğunu açıklıyor. General Cevdet'in büyük sırrı ortaya çıkıyor. Güçlü kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Vatanım Sensin ile ilgili ayrıntılı son izleme linkleri panelimizde.Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden biri olanyayınlandı. İzlemek için haberimizde bulunan linki tıklayarak izleyebilirsiniz. Vatanım Sensin'in yeni bölüm fragmanı da yayınlanır yayınlanmaz sitemizde olacaktır. Dağıstanlı'nın ihanetiyle büyük gerçeği öğrenen Filippos, Cevdet ve ailesinin peşine düşer. Bu gerçekle büyük hayal kırıklığına uğrayan Filippos'un gözü artık iyice kararır ve zulümleri daha da artacaktır. Leon'a verdiği emirle Cevdet'in tüm ailesini kötülükler bekleyecektir. Fakat Leon, sevdiği kadın Hilal için tüm bunları karşısına almaya razıdır. Cevdet, Filippos'tan kaçarak bu zor durumdan kendisini ve ailesini kuratarmayı başarabilecek mi?Vatanım Sensin 45. Bölümde Türk Ordusu'nun aldığı yenilgiden sonra Mustafa Kemal Paşa Batı Cephesi'ne geliyor; Dağıstanlı onu öldürmek için harekete geçiyor! Dağıstanlı'nın ihaneti sonrası az sayıda askerle Yunan Ordusu'na karşı savaşan Türk Ordusu, ağır bir yenilgi alır. Birçok kaybın verildiği bu savaş sonrası tüm Anadolu'da büyük bir acı yaşanır. Yunan Kumandan Filippos ise güç gösterisi yapar ve Ankara'ya kadar ilerleyeceklerini öne sürer.Mustafa Kemal Paşa'yı, halka umut olmak için geldiği Batı Cephesi'nde tehlike beklemektedir. Dağıstanlı, adının Mustafa Kemal Paşa'yı öldürürse daha çok anılacağını düşünür ve suikast girişiminde bulunmaya hazırlanır.