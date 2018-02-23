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Vatanım Sensin 46. bölüm (Vatanım Sensin 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin 46. bölümü ile ekrandaydı. Dizinin son bölümü yine heyecan dolu sahnelerle doluydu... Yeni bölümde Cevdet'in büyük sırrı ortaya mı çıkıyor? Vatanım Sensin 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tüm detaylar haberimizde 

23 Şubat 2018, Cuma 01:23
Vatanım Sensin 46. bölüm (Vatanım Sensin 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı?)
Perşembe gecelerine damga vuran Vatanım Sensin 46. bölüm ile ekrandaydı. Dizi #YüreğimdekiSevda etiketi ile sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri olmayı başardı. İşte Vatanım Sensin son bölümde yaşananlar...


VATANIM SENSİN 46. BÖLÜM


Vatanım Sensin 46. Bölümde Dağıstanlı’nın mektubunu okuyan Yunan Kumandan Filippos, Cevdet’in güvenilirliğini ölçmeye kalkıyor.

Türk Ordusu’na ihaneti sonrası Mustafa Kemal Paşa’ya suikast girişiminde bulunan Dağıstanlı, Cevdet tarafından engellenmişti. Dağıstanlı, ölmeden önce Yunan Kumandan Filippos’a bir mektup yollamıştı. Mektubu okuyan Filippos, Cevdet’in Türk Ordusu için mücadele eden bir vatansever olduğunu öğrenir.

Bunun hakikat olup olmadığını merak eden Filippos, Cevdet’i zor bir karara sürükler. Cevdet, ailesi ile vazifesi arasında bir karar vermek zorunda kalır.



Öte yandan Cevdet ve ailesi için zorlu dönemler başlamıştır. Tüm okların hedefi haline gelmişlerdir ve dahası kendilerini kanıtlamak zorundadırlar.

Azize, bebeği Mehmet ile mücadelesine devam ederken, Yıldız ve Hilal de tehlikenin farkındadırlar. Cevdet, ailesini korumaya çalışırken Yunan Ordusu içindeki vazifesini de sürdürmek zorundadır. Milli Mücadele’nin seyrini belirleyecek olaylar yaşanırken, Cevdet kontrolü elden bırakmamaya çalışacaktır.

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