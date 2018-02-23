Vatanım Sensin 46. bölüm (Vatanım Sensin 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı?)



VATANIM SENSİN 46. BÖLÜM

Vatanım Sensin 46. Bölüm! Kanal D son bölüm izleme linki

Hilal ve Leon Finalde (Miray Daner ve Boran Kuzum finalde)

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İdil Janet Demiray

Perşembe gecelerine damga vuranile ekrandaydı. Dizietiketi ile sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri olmayı başardı. İşte Vatanım Sensin son bölümde yaşananlar...Vatanım Sensin 46. Bölümde Dağıstanlı’nın mektubunu okuyan Yunan Kumandan Filippos, Cevdet’in güvenilirliğini ölçmeye kalkıyor.Türk Ordusu’na ihaneti sonrası Mustafa Kemal Paşa’ya suikast girişiminde bulunan Dağıstanlı, Cevdet tarafından engellenmişti. Dağıstanlı, ölmeden önce Yunan Kumandan Filippos’a bir mektup yollamıştı. Mektubu okuyan Filippos, Cevdet’in Türk Ordusu için mücadele eden bir vatansever olduğunu öğrenir.Bunun hakikat olup olmadığını merak eden Filippos, Cevdet’i zor bir karara sürükler. Cevdet, ailesi ile vazifesi arasında bir karar vermek zorunda kalır.Öte yandan Cevdet ve ailesi için zorlu dönemler başlamıştır. Tüm okların hedefi haline gelmişlerdir ve dahası kendilerini kanıtlamak zorundadırlar.Azize, bebeği Mehmet ile mücadelesine devam ederken, Yıldız ve Hilal de tehlikenin farkındadırlar. Cevdet, ailesini korumaya çalışırken Yunan Ordusu içindeki vazifesini de sürdürmek zorundadır. Milli Mücadele’nin seyrini belirleyecek olaylar yaşanırken, Cevdet kontrolü elden bırakmamaya çalışacaktır.