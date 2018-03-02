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Vatanım Sensin 47. bölüm fragmanı yayınlandı (Vatanım Sensin 46. bölüm özeti)

Vatanım Sensin 46. bölümün yayınlanmasının ardından Vatanım Sensin 47. bölüm fragmanı ekrana geldi. Fragmanda Cevdet için infaz kararı çıktığı görülüyor! İşte Vatanım Sensin son fragman...

Vatanım Sensin 47. bölüm fragmanı yayınlandı (Vatanım Sensin 46. bölüm özeti)
Vatanım Sensin yeni bölümünün yayınlanmasıyla birlikte yeni bölümden fragmanda da geldi.

Vatanım Sensin'in 47. bölüm fragmanında Cevdet'in her şeyi kabul ettiği ve infaz cezasına çarptırıldığı görülüyor.

Bunu öğrenen Cevdet'in annesi Hasibe fenalaşıyor. Leon Hilal'e 'Babanın Kuvvacı olmak demek, benim babamın ölümünden sorumlu olması demek' diyor!

Peki Azize, Cevdet'i kurtarabilecek mi? İşte Vatanım Sensin 47. yeni bölüm fragmanı...





VATANIM SENSİN 46. SON BÖLÜM ÖZETİ


Dağıstanlı’nın mektubunu okuyan Yunan Kumandan Filippos, Cevdet’in güvenilirliğini ölçmeye kalkıyor!

Türk Ordusu’na ihaneti sonrası Mustafa Kemal Paşa’ya suikast girişiminde bulunan Dağıstanlı, Cevdet tarafından engellenmişti. Dağıstanlı, ölmeden önce Yunan Kumandan Filippos’a bir mektup yollamıştı. Mektubu okuyan Filippos, Cevdet’in Türk Ordusu için mücadele eden bir vatansever olduğunu öğrenir. Bunun hakikat olup olmadığını merak eden Filippos, Cevdet’i zor bir karara sürükler. Cevdet, ailesi ile vazifesi arasında bir karar vermek zorunda kalır.

Öte yandan Cevdet ve ailesi için zorlu dönemler başlamıştır. Tüm okların hedefi haline gelmişlerdir ve dahası kendilerini kanıtlamak zorundadırlar. Azize, bebeği Mehmet ile mücadelesine devam ederken, Yıldız ve Hilal de tehlikenin farkındadırlar. Cevdet, ailesini korumaya çalışırken Yunan Ordusu içindeki vazifesini de sürdürmek zorundadır. Milli Mücadele’nin seyrini belirleyecek olaylar yaşanırken, Cevdet kontrolü elden bırakmamaya çalışacaktır.


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