Vatanım Sensin 55. yeni bölüm fragmanı: Yüzbaşı Yakup'a işkence!

Akın Güler

Vatanım Sensin yine tüyleri diken diken edecek yeni bölümle geliyor. Vatanım Sensin 55. bölümde Yüzbaşı Yakup'un Kuvayi Milliye'ya çalıştığı artık anlaşılıyor. Yunan Filippos, Yakup'a ağır işkence uyguluyor amacı onu öldürmek değil ağzından bir şeyler alabilmek... Yakup bu işkeneceye artık daha fazla dayanamayacak hale geliyor ve Mustafa Kemal'in ismini veriyor. Cevdet2in ismini de verirse o da büyük tehlikeye girecek.Yunanların işkencesi her geçen gün artıyor. Cevdet'in kimliğinin ortaya çıkmaması gerekiyor. Ankara'dan talimat geliyor ve Cevdet'e çok zor bir görev veriliyor. Şimdi merak edilen konu Yakup'un Cevdet'in ismini verip vermeyeceği ve intihar edip etmeyeceği...Vatanım Sensin 54. Bölümde Cevdet, hububat yüklü Bandırma’ya hareket eden gemiyi Kuvayı Milliye’ye katmaya çalışıyor!Türk Ordusu, Milli Mücadele‘de zorlu bir döneme girer. Hem yiyecek hem de cephane eksikliği, büyük bir sıkıntı doğurur. Yunan Ordusu, Kütahya’yı işgal ettikten sonra Eskişehir’e dayanmıştı. İsmet Paşa, yaptığı plan neticesinde Yunan Ordusu’nu durdurabilmek için onları karakolda oyalamak istemişti. Kahraman Türk askerleri, canlarını feda ederek Anadolu topraklarını koruyabilmek için Yunan Ordusu ile savaşmıştı.Savaşta alınan kayıplar, yeni planlar yapılmasını zorunlu kılar. Cevdet, Yakup ile yeni bir plan yapar. Bu plan; Taha Bey’e ait olan hububat yüklü geminin Bandırma’ya geldikten sonra Kuva-yi Milliye’ye katılmasını sağlamaktır. Ordunun yemek bulamaması ve hububatın buradan temin edilebilecek olması, Cevdet için bir umut olur. Bu zorlu ve elzem görevde her zamankinden daha dikkatli olması gerekecektir.Felç geçiren Hilal, ameliyata alınır. Bu kez girdiği ameliyat, öncekilerden daha farklıdır. Zira hayati tehlikesi vardır ve ameliyatın neticesinde hayatını kaybedebilecek noktadadır. Başta Leon olmak üzere tüm ailesi, Hilal’den gelecek müjdeli haberi beklerler.Öte yandan Yakup önemli bir sınav vermek zorundadır. Aleksi, Yıldız’ın intikamı için Yakup’u kuvvacı olduğu gerekçesiyle ihbar eder ve askerlerle kapısına dayanır. Tutuklanan Yakup, infaz tehlikesiyle karşı karşıyadır.