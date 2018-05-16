Vatanım Sensin 56. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Vatanım Sensin yeni bölümde Filippos, Cevdet'i öldürmek yerine ondan faydalanıp Mustafa Kemal'in planını bozmak istiyor. Hiçbir şeyden haberi olmayan Cevdet, Filippos'un dikkatini çekmemek için kuvvacıların olduğu tüneli mecburen patlatmak zorunda kalıyor. Türk halkı bu olay sonrası yasa boğuluyor.





HİLAL BABASINA SİLAH ÇEKTİ





Cevdet'in son yaptığı hareketin ardından gözü dönen Hilal, Cevdet'e silah çekip kelime-i şehadet getirmesini istiyor. Cevdet, Türk bayrağını çıkarıp Hilal'e aslında Türk ordusu için çalıştığını itiraf ediyor.









TEKERLEKLİ SANDELYE'DEN KURTULUYOR





Hilal tekerlekli sandelyeye mahkum olmaktan kurtuluyor ve ilk adımlarını atıyor. Tüm herkes sevinçli... Fakat Cevdet'in endişeleri gitgide artıyor. Bir vatan haini olarak anılmaktan korkuyor ve bir an önce Türk ordusunun üniformasını giymek istiyor.





FİLİPPOS LEON'DAN BİLE ŞÜPHELENİYOR





Cevdet'in Türk ordusuna çalıştığını öğrenen Filippos büyük bir yıkım yaşarken en yakın adamı Leon'dan bile şüphelenecek hale geliyor. Bu endişenin ortaya çıkmasının bir sebebi de oğlu Aleksis... Filippos artık sadece oğluyla hareket etmek istiyor.









Vatanım Sensin 56. bölümüyle 17 Mayıs Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında...