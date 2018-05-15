Perşembe günlerine damga vuran dizi Vatanım Sensin'in 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Vatanım Sensin yeni bölümde mükemmel bir gelişme yaşanıyor. Hilal tekerlekli sandelyeye mahkum olmaktan kurtuluyor ve ilk adımlarını atıyor. Tüm herkes sevinçli... Fakat Cevdet'in endişeleri gitgide artıyor. Bir vatan haini olarak anılmaktan korkuyor ve bir an önce Türk ordusunun üniformasını giymek istiyor.





FİLİPPOS LEON'DAN BİLE ŞÜPHELENİYOR





Cevdet'in Türk ordusuna çalıştığını öğrenen Filippos büyük bir yıkım yaşarken en yakın adamı Leon'dan bile şüphelenecek hale geliyor. Bu endişenin ortaya çıkmasının bir sebebi de oğlu Aleksis... Filippos artık sadece oğluyla hareket etmek istiyor. Öte yandan Fragmanın son bölümünde Hilal'in neden çığlık attığı büyük merak uyandırıyor.

















Vatanım Sensin 56. bölümüyle 17 Mayıs Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında...





SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?





Yakup, Yunan işkencesine maruz kalıyor; Türk milletinin geleceği için kritik bir karar alıyor!





Yakup'u yakalayan Filippos elindeki kozları artırmanın tadını çıkarırken, Cevdet ise şüphe çekmemek adına Yakup’un başına gelenleri eli kolu bağlı izlemek zorundadır.





Yakup’un kuvvacı olduğunu öğrenen Yıldız, Havva’yı kurtarmanın yolunu arar. Yakup’un tutuklanmasına neden olan uçağı geri almak için Leon’la iş birliği yapan Vecihi ise bambaşka şeylerle geri dönecektir. Filippos konuşmamak için direnen Yakup’u çözmek için akıl almaz bir yönteme başvurur.