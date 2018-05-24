Vatanım Sensin 57. bölüm yayınlandı (Vatanım Sensin son bölüm)

Başrollerini Halit Ergenç ve Bergüzar Korel gibi usta isimlerin paylaştığı Vatanım Sensin 57. bölüm ile ekrana kilitledi.

VATANIM SENSİN 57. BÖLÜM

Yüzbaşı Yakup, tutuklandıktan sonra kaldırıldığı hastaneden kaçmayı başarır. Yakup, Cevdet ile buluşur ve geleceğe yönelik planlarını konuşurlar. Bu buluşma tam olarak Cevdet’in istediği gibi devam eder. Zira Cevdet, Yakup’un Yunan Kumandanı Filippos tarafından takip edildiğini bilmektedir. Filippos’un, gerçek kimliğini öğrenmesini isteyen Cevdet, onun kendisini bir adım önlerinde olduğunu sanmasını planlar.





Yunan Kumandanı Filippos, Cevdet’i tutuklama yerine göz hapsine almayı tercih eder. Bu sayede Mustafa Kemal Paşa’nın hedeflerini öğrenebileceğini ve Türkleri alt edebileceğini düşünür. Cevdet ise Filippos’a istediği izlenimi verebilecektir. Lakin Cevdet, attığı adımlar konusunda her zamankinden daha dikkatli olmak zorundadır. Ailesine hakikati açıklayan Cevdet, Miralay üniformasına yeniden kavuşur. Cevdet, Yunan Kumandanı Filippos’tan ailesini korumaya çalışırken, Milli Mücadele içinde atılacak adımlar büyük bir önem taşımaktadır.



