Vatanım Sensin 57. bölümüyle nefes kesti. Vatanım Sensin son bölümde Yunan ordusu büyük bir yara aldı. Miralay Cevdet'in kuklası haline gelen Filippos art arda darbe aldı. Yunan ordusunun cephaneleri, gemileri infilak oldu. Filoppos'un oğlu Aleksis ise Leon ve Yakup tarafından vuruldu. Tüm bu gelişmeler sonrası Cevdet ve ailesinin hayatı ise tehlikeye girdi. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak?

Vatanım Sensin'in 58. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.

VATANIM SENSİN 58. BÖLÜM FRAGMANI

Yüzbaşı Yakup, tutuklandıktan sonra kaldırıldığı hastaneden kaçmayı başarır. Yakup, Cevdet ile buluşur ve geleceğe yönelik planlarını konuşurlar. Bu buluşma tam olarak Cevdet’in istediği gibi devam eder. Zira Cevdet, Yakup’un Yunan Kumandanı Filippos tarafından takip edildiğini bilmektedir. Filippos’un, gerçek kimliğini öğrenmesini isteyen Cevdet, onun kendisini bir adım önlerinde olduğunu sanmasını planlar.

Yunan Kumandanı Filippos, Cevdet’i tutuklama yerine göz hapsine almayı tercih eder. Bu sayede Mustafa Kemal Paşa’nın hedeflerini öğrenebileceğini ve Türkleri alt edebileceğini düşünür. Cevdet ise Filippos’a istediği izlenimi verebilecektir. Lakin Cevdet, attığı adımlar konusunda her zamankinden daha dikkatli olmak zorundadır. Ailesine hakikati açıklayan Cevdet, Miralay üniformasına yeniden kavuşur. Cevdet, Yunan Kumandanı Filippos’tan ailesini korumaya çalışırken, Milli Mücadele içinde atılacak adımlar büyük bir önem taşımaktadır.