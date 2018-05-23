Vatanım Sensin 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Vatanım Sensin yeni bölümde Filippos'un oğlundan başka güvenecek kimsesi kalmadı. Yunan ordusu ağır darbeyi yemeye az kaldı. Filippos, planını değiştirip Cevdet'i yok etmek istiyor. Cevdet ise Yunan üniformasını çıkarıp Türk ordusunun üniformasını giyiyor. Öte yandan babasının bir vatan haini olmadığını öğrenen Hilal büyük sevinç yaşarken baba-kız arasındaki diyalog ise duygusal anlar yaşatıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aleksi’nin tutuklattığı Yüzbaşı Yakup, Yunan işkencesine maruz kalır. Yunan Kumandanı Filippos, Yakup’un kuvvacı olduğunu bilmektedir ve hakikati öğrenebilmek için türlü işkencelerin yapılmasını sağlar. Mustafa Kemal Paşa ve Ankara Hükümeti’nin planlarını öğrenmek isteyen Filippos, kimden emir aldığını sorgular. Yakup, yolun sonuna geldiğini hisseder ve ona yardım eli Cevdet’ten gelir. Cevdet, zekice kurguladığı planıyla Yakup’un intihar etmesini sağlar. Hastaneye kaldırılan Yakup, oradan kaçmayı başarır.

Yakup’un hastaneden kaçmasına göz yuman Filippos, Yakup’un kendisini hedefe götüreceğini düşünür. Yakup, hastaneden kaçtıktan sonra Cevdet ile buluşur. Gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Filippos, ihanete uğradığını anlar. Cevdet’in, Türk Ordusu için mücadele veren bir vatansever olduğunu öğrenir. Bunun üzerine bir plan yapar ve Cevdet’i göz hapsine alır. Filippos’un planı oldukça tehlikelidir. Cevdet’i tutuklamak yerine bu durumunu Türklere karşı kullanmayı tercih eder. Bu planından haberdar olan Aleksi, bir konuda dikkatli olmaları gerektiğinin farkındadır. O da Leon’un da kendilerine karşı mücadele veriyor olma ihtimalidir.

Türk subaylarını yakalayan Yunan Ordusu, onları öldürmeyi planlar. Filippos, Cevdet’in zor ve kritik bir sınav vermesini sağlar. Yunan subaylarını kurtarmak isteyen kuvvacılar, tünel kazarlar. Tünel kazıldığını öğrenen Filippos, tüneli patlatma emrini Cevdet’in vermesini ister. Bu Cevdet için çok kolay olmayacaktır, zira tüm Türkler olay yerindedir. Cevdet’in verdiği emir, kızı Hilal ile karşı karşıya gelmelerine yol açar. Hilal’in silah doğrulttuğu Cevdet ise ona, gizli vazifesini itiraf etme noktasına gelir.











