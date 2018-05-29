Vatanım Sensin 58. bölüm fragmanı merak edilirken yeni bölüme dair ipuçları geldi. Vatanım Sensin'de bu hafta Filippos oğlu Aleksis'in ölüm haberini alınca büyük bir üzüntü yaşıyor. Oğlunun ve kendisine yapılan ihanetin hesabını sormak isteyen Yunan komutan Cevdet'i rehin alıp kafasına silah dayıyor. Şimdi merak edilen konu Cevdet'in şehit olup olmayacağı... Öte yandan Azize de Leon tarafından yakalanıyor ve tutuklanması için Yunan askerlerine teslim ediyor. Bu gelişme kafa karışıklığına sahne oluyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yüzbaşı Yakup, tutuklandıktan sonra kaldırıldığı hastaneden kaçmayı başarır. Yakup, Cevdet ile buluşur ve geleceğe yönelik planlarını konuşurlar. Bu buluşma tam olarak Cevdet’in istediği gibi devam eder. Zira Cevdet, Yakup’un Yunan Kumandanı Filippos tarafından takip edildiğini bilmektedir. Filippos’un, gerçek kimliğini öğrenmesini isteyen Cevdet, onun kendisini bir adım önlerinde olduğunu sanmasını planlar.

Yunan Kumandanı Filippos, Cevdet’i tutuklama yerine göz hapsine almayı tercih eder. Bu sayede Mustafa Kemal Paşa’nın hedeflerini öğrenebileceğini ve Türkleri alt edebileceğini düşünür. Cevdet ise Filippos’a istediği izlenimi verebilecektir. Lakin Cevdet, attığı adımlar konusunda her zamankinden daha dikkatli olmak zorundadır. Ailesine hakikati açıklayan Cevdet, Miralay üniformasına yeniden kavuşur. Cevdet, Yunan Kumandanı Filippos’tan ailesini korumaya çalışırken, Milli Mücadele içinde atılacak adımlar büyük bir önem taşımaktadır.