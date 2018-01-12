Vatanım Sensin'de İsmet İnönü'yü canlandıran Ahmet Saraçoğlu'na büyük jest

Vatanım Sensin 40. bölüm özeti (Vatanım Sensin son bölüm)

OYUNCU HEDİYELERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI:

AHMET SARAÇOĞLU KİMDİR?

Çiğdem Saltık

ve'nün fotoğraflarının yer aldığı takvimlerin hediye olarak gönderildiği sevilen oyuncu sosyal medya hesabından İnönü Ailesi'ne ve İnönü Vakfı'na teşekkür etti.Son yılların en başarılı dizi projelerinin başında gelenderolüyle ekrana gelenperformansıyla büyük beğeni topluyor.Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan, Burak Arlıel'in yaptığı, oyuncu kadrosunda Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in yanı sıra Onur Saylak, Okan Yalabık, Levent Can, Fatih Artman, Ufuk Bayraktar, Şükran Ovalı, Pınar Deniz, Boran Kuzum, Miray Daner gibi önemli isimlerin yer aldığıher Perşembe saat 20.00'deekranlarında.Ahmet Saraçoğlu, 20 Eylül 1975'te doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim gören Ahmet Saraçoğlu, çeşitli tiyatro topluluklarında çalışmasının ardından, 1995 yılında kamera karşısına geçerek sinema ve diziler e rol aldı. Bir döneme damga vuran 2006 yapımı Yaprak Dökümü'nde Tahsin karakterine hayat verdi. 2005 yılında bir grup sanatçıyla birlikte İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nu kurdu. Halen çalışmalarını sürdürmektedir.