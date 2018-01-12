Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Vatanım Sensin'de İsmet İnönü'yü canlandıran Ahmet Saraçoğlu'na büyük jest

Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı İsmet İnönü rolüyle büyük övgü toplayan usta oyuncu Ahmet Saraçoğlu'na İnönü Ailesi'nden ve İnönü Vakfı'ndan çok anlamlı bir jest yapıldı

Vatanım Sensin'de İsmet İnönü'yü canlandıran Ahmet Saraçoğlu'na büyük jest
Atatürk ve İsmet İnönü'nün fotoğraflarının yer aldığı takvimlerin hediye olarak gönderildiği sevilen oyuncu sosyal medya hesabından İnönü Ailesi'ne ve İnönü Vakfı'na teşekkür etti.

Son yılların en başarılı dizi projelerinin başında gelen Vatanım Sensin'de İsmet İnönü rolüyle ekrana gelen oyuncu Ahmet Saraçoğlu performansıyla büyük beğeni topluyor.

Vatanım Sensin 40. bölüm özeti (Vatanım Sensin son bölüm)Vatanım Sensin 40. bölüm özeti (Vatanım Sensin son bölüm)

OYUNCU HEDİYELERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI:



Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan, Burak Arlıel'in yaptığı, oyuncu kadrosunda Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in yanı sıra Onur Saylak, Okan Yalabık, Levent Can, Fatih Artman, Ufuk Bayraktar, Şükran Ovalı, Pınar Deniz, Boran Kuzum, Miray Daner gibi önemli isimlerin yer aldığı Vatanım Sensin her Perşembe saat 20.00'de Kanal D ekranlarında.

AHMET SARAÇOĞLU KİMDİR?

Ahmet Saraçoğlu, 20 Eylül 1975'te doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim gören Ahmet Saraçoğlu, çeşitli tiyatro topluluklarında çalışmasının ardından, 1995 yılında kamera karşısına geçerek sinema ve diziler e rol aldı. Bir döneme damga vuran 2006 yapımı Yaprak Dökümü'nde Tahsin karakterine hayat verdi. 2005 yılında bir grup sanatçıyla birlikte İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nu kurdu. Halen çalışmalarını sürdürmektedir.




 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İbrahim Tatlıses Seda Sayan'ın programında Ayşegül Yıldız ile evlenmek istediğini açıkladı

İbrahim Tatlıses Seda Sayan'ın programında Ayşegül Yıldız ile evlenmek istediğini açıkladı
Arka Sokaklar dizisi, Şebnem Schaefer'ı kadrosuna dahil etti

Arka Sokaklar dizisi, Şebnem Schaefer'ı kadrosuna dahil etti
Sadettin Saran misket oynadı

Sadettin Saran misket oynadı

Erdal Acar'ın çocukları cici anneleri Kardelen Acar'ı kutladı

Erdal Acar'ın çocukları cici anneleri Kardelen Acar'ı kutladı

Ceyda Düvenci canlarını kulağına küpe yaptı

Ceyda Düvenci canlarını kulağına küpe yaptı

İzel: Sinan Akçıl'ı çok özlemişim

İzel: Sinan Akçıl'ı çok özlemişim
Gecenin yıldızı İrem Derici oldu (Özgür Aras gece kulübü açtı)

Gecenin yıldızı İrem Derici oldu (Özgür Aras gece kulübü açtı)
Vatanım Sensin 40. bölüm özeti (Vatanım Sensin son bölüm)

Vatanım Sensin 40. bölüm özeti (Vatanım Sensin son bölüm)
Serdar Ortaç: Ebru Gündeş çağırsa koşarak giderim

Serdar Ortaç: Ebru Gündeş çağırsa koşarak giderim
Prof. Dr. Orhan Kural’a Cem Yılmaz Tepkisi

Prof. Dr. Orhan Kural’a Cem Yılmaz Tepkisi
Hülya Avşar: Ünlü dost istemiyorum

Hülya Avşar: Ünlü dost istemiyorum