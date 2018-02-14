Vatanım Sensin dizisinde flaş ayrılık!

VATANIM SENSİN'İN 45. BÖLÜMÜYLE VEDA EDECEK

Vatanım Sensin 44. bölüm (Vatanım Sensin son bölüm)

Vatanım Sensin 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vatanım Sensin'den ilk sahne geldi

Vatanım Sensin 43. bölüm (Vatanım Sensin son bölüm)

Elif Bayram

’in başrolünüile paylaştığı Kanal D'nindizisi, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.yönetmen koltuğunda oturduğu diziden bir isim daha ayrılıyor.“Vatanım Sensin”e sezon başında “Dağıstanlı” rolüyle katılan ödüllü oyuncu, projeden ayrılacak.Sertliğiyle ve pervasızlığıyla sadece düşmanını değil, dostunu da ürküten gözüpek bir karakterle seyirci karşısına çıkanyarın ekrana gelecek olan 45. bölümüyleveda edecek. (Medyatava/Birsen Altuntaş)Öte yandan diziden geçen günlerde derolünü canlandıranayrılmıştı.