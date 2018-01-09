Vatanım Sensin dizisinin 40. bölüm 2. fragmanı geldi! (Cevdet İsmet Paşa’yı kaçıracak mı?)

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VATANIM SENSİN 40. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Vatanım Sensin dizisi neden yok? Vatanım Sensin 40. bölümü ne zaman yayınlanacak? (Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı)

Vatanım Sensin'in 39. bölümüne konu olan İsmet İnönü kimdir? (Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Haber Merkezi

Bu hafta 40. bölümü yayınlanacakda yayınlandı!gelen haberiçin büyük bir gelişme oldu. Cevdet’dan gelecek haberleri büyük bir merakla beklemektedir.Vatanım Sensin 39. Bölümde'nın İzmir'e gelişiyle, Milli Mücadele adına yeni kararlar alınıyor! Ankara Hükümeti'nin düzenli orduya katılması için davet gönderdiği Dağıstanlı bu teklifi reddetmişti. Üstelik'ya, Ankara'ya kadar eşlik edecek askerleri de kendi ordusuna dahil etmişti. Bu hadise Ankara Hükümeti tarafından hoş karşılanmaz. İsmet Paşa, İzmir'e gelir veile görüşür. Amaçlarının yalnızca savaş kazanmak değil, aynı zamanda fikir inşa etmek olduğunu dile getiren İsmet Paşa, Milli Mücadele'de bunun Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde olacağını ifade eder.Öte yandan'nin İzmir'de görülmesi, Spiros'u harekete geçirir. Azize ve bebeğinin başına gelenleri Cevdet'e anlatmaya karar veren, karşısında Charles Hamilton'ı bulur., Milli Mücadele için buna engel olmaya çalışır.İzmir'deki kargaşa giderek artmaya başlar. Artık hiç kimse kendisini güvende hissedememektedir. Yapılan baskınlar artarken Hilal'i de büyük bir tehlike beklemektedir., yeniden Mehmet ile görüşme şansı bulmuştur. Mehmet’in ise kurtuluş için büyük bir planı vardır. Yunan ordusuna söyleyeceği havadis onun için kurtuluş olma yolundadır. Arkadaşlarından aldığı yardımla Yunanların baskın düzenleyeceği yere bomba düzenekleri kurdurmuştur. Bu baskının kumandasını ise Leon üstlenir.vebombalar nedeniyle ölecekler mi?Leon ve Mehmet ölecek mi? Cevdet, İsmet Paşa’yı kaçırabilecek mi?Cevdet,’tan gelen haber ile büyük bir olayı öğrenir. Mustafa Kemal Paşa’dan gelen telgrafın detayları merak konusudur. Mustafa Kemal Paşa’dan gelecek görev büyük önem taşımaktadır., gerekirse Dağıstanlı’nın çiftliğinden İsmet Paşa’yı kaçırmaya bile hazırdır. Cevdet, Dağıstanlı’nın elinden İsmet Paşa’yı kaçırabilecek mi?