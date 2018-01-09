Vatanım Sensin dizisinin 40. bölüm 2. fragmanı geldi! (Cevdet İsmet Paşa’yı kaçıracak mı?)

Bu hafta 40. bölümü yayınlanacak Vatanım Sensin’in 40. bölüm 2. fragmanı
da yayınlandı! Yakup’tan
gelen haber Cevdet
için büyük bir gelişme oldu. Cevdet Mustafa Kemal Paşa
’dan gelecek haberleri büyük bir merakla beklemektedir.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Vatanım Sensin 39. Bölümde İsmet Paşa
'nın İzmir'e gelişiyle, Milli Mücadele adına yeni kararlar alınıyor! Ankara Hükümeti'nin düzenli orduya katılması için davet gönderdiği Dağıstanlı bu teklifi reddetmişti. Üstelik Dağıstanlı
'ya, Ankara'ya kadar eşlik edecek askerleri de kendi ordusuna dahil etmişti. Bu hadise Ankara Hükümeti tarafından hoş karşılanmaz. İsmet Paşa, İzmir'e gelir ve Cevdet
ile görüşür. Amaçlarının yalnızca savaş kazanmak değil, aynı zamanda fikir inşa etmek olduğunu dile getiren İsmet Paşa, Milli Mücadele'de bunun Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde olacağını ifade eder.
Öte yandan Azize
'nin İzmir'de görülmesi, Spiros'u harekete geçirir. Azize ve bebeğinin başına gelenleri Cevdet'e anlatmaya karar veren Spiros
, karşısında Charles Hamilton'ı bulur. Hamilton
, Milli Mücadele için buna engel olmaya çalışır.
İzmir'deki kargaşa giderek artmaya başlar. Artık hiç kimse kendisini güvende hissedememektedir. Yapılan baskınlar artarken Hilal'i de büyük bir tehlike beklemektedir.
Hilal
, yeniden Mehmet ile görüşme şansı bulmuştur. Mehmet’in ise kurtuluş için büyük bir planı vardır. Yunan ordusuna söyleyeceği havadis onun için kurtuluş olma yolundadır. Arkadaşlarından aldığı yardımla Yunanların baskın düzenleyeceği yere bomba düzenekleri kurdurmuştur. Bu baskının kumandasını ise Leon üstlenir. Mehmet
ve Leon,
bombalar nedeniyle ölecekler mi?
YENİ, BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Leon ve Mehmet ölecek mi? Cevdet, İsmet Paşa’yı kaçırabilecek mi?
Cevdet, Yakup
’tan gelen haber ile büyük bir olayı öğrenir. Mustafa Kemal Paşa’dan gelen telgrafın detayları merak konusudur. Mustafa Kemal Paşa’dan gelecek görev büyük önem taşımaktadır. Cevdet
, gerekirse Dağıstanlı’nın çiftliğinden İsmet Paşa’yı kaçırmaya bile hazırdır. Cevdet, Dağıstanlı’nın elinden İsmet Paşa’yı kaçırabilecek mi?
VATANIM SENSİN 40. BÖLÜM 2. FRAGMANI
Vatanım Sensin dizisi neden yok? Vatanım Sensin 40. bölümü ne zaman yayınlanacak? (Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı)
Vatanım Sensin'in 39. bölümüne konu olan İsmet İnönü kimdir? (Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?)
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