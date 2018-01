Vatanım Sensin'in Leon'u Boran Kuzum: İş bulabilmek için çok çabaladım

'KAMERA ARKASINA GEÇMEK İSTİYORUM'



- Biz, daha kendini tanımadan üniversite sınavı odaklı yetiştirilen jenerasyonuz. Önümüzdeki seçenekler de gittikçe daralıyor. Ben de bu sistemin içinde benim için yanlış olanları deneyimleyerek yolumu buldum.- Onlar her zaman kararlarıma destek verdiler. Yaptığım meslek ne olursa olsun en iyisi olmaya gayret etmemi, hepsinden öte iyi insan olmayı her şeyden üstün tutmamı öğütlediler.- Aslında göründüğü kadar da hızlı olmadı. İş bulabilmek için çabaladığım uzun bir süreç oldu. Ama yaptığım işe tutkuluyum, dolayısıyla o süreç de bana çok şey kattı.- Genç yaşta mesleğime başlamak istiyordum. Ne mutlu ki bunu başardım ve yoğun bir tempoyla da devam ediyor şimdi her şey.- Miray’la oynadığımız her sahnenin ritmini, hissini, anlatmak istediğimiz hikayeyi birlikte buluyoruz, bunlara birlikte kafa yoruyoruz. Ekiple de aile gibi olduk artık, kamera önünden arkasına herkesin büyük katkısı var.- Bu hayatta bize seçim şansımız olmadan doğuştan yapıştırılan bazı etiketler var; gelenek ve görenek, milliyet, dil, aile yapısı, doğduğun ülkenin sosyolojik yapısı vs... Leon, insanı bu kimliklerle yargılamamamız gerektiğini anlattı bence bize. Bu etiketlerin dışında insanız hepimiz... Kimi o etiketleri görmek istiyor kimi de bunların altındaki gerçek kişiyi. Bence bunu görebildiğimiz kadar insanız hepimiz.- Sevginin mesafeleri, etiketleri nasıl yok ettiğini görüyorum. Tanımadığın insanların güzel dileklerini almak, desteğini hissetmek çok güç veriyor.- Ben bu mesleğe çok tutkuluyum. Özgün bir oyuncu olmak en büyük hedefim. Bu mesleği kendi yolumda devam ettirmek de en büyük motivasyonum.- Yapabileceğime inandığım bir an olursa, kendimi hazır hissedersen, kamera arkasına geçmek istiyorum.- Şu anda “The Crown” ve “Mindhunter” dizilerini izliyorum.- "Martı" oyunumuz perde açtı bu sezon, oynamaya devam ediyoruz.- İki sezondur hikayemizi izleyip heyecanımıza ortak oldukları için çok teşekkür ederim hepsine...- Sağlık meseleleri. En önemli şey sağlık hayatta.- Al Pacino ve Daniel Day Lewis’in oynadığı bütün filmleri sahne sahne ezberledik arkadaşlarımla, o kadar çok izledik. Xavier Dolan’ın “Mommy” filmi ise yaptığım mesleğe daha derin bakmamı sağlamıştır, defalarca izledim. “Manchester by the Sea” de geçen sene defalarca izlediğim bir filmdi. Aynı zamanda “Harry Potter” hayranıyım, tekrar tekrar izlerim hâlâ.