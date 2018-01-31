Vatanım Sensin Uruguay’da ekranda!



VATANIM SENSİN'İN YAYINLANDIĞI ÜLKELER

HİLEON'UN ÜNÜ AMERİKA'YA ULAŞTI

En güzel aşıklar Hilal ve Leon

Elif Bayram

Uruguay’da Canal 10 kanalında “Mi vida eres tú” ismiyle yayınlanacak dizinin başrollerinde Halit Ergenç ve Bergüzar Korel var. Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği “Vatanım Sensin”in dünya genelindeki satışı 50 ülkeyi geçmiş durumda. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Yağmur Taylan ve Durul Taylan kardeşler oturuyor.Afganistan, Endonezya, Pakistan, Bangladeş, Dubai, Peru, Paraguay, Şili, Arjantin, Meksika, Bosna Hersek, Polonya, Kazakistan, Romanya, Hırvatistan, Macaristan, Gürcistan, Makedonya, Moldova, Kosova ve Mena Bölgesi...“Vatanım Sensin”in umutsuz aşıkları Hilal ve Leon’a hayat veren Miray Daner ile Boran Kuzum, Amerika’da “en iyi televizyon çifti” anketinde aday gösterildi.Amerika'nın ünlü reality show ve magazin kanalı E! Entertainment Television’ın düzenlediği “En iyi TV Çifti” anketi listesine, “Vatanım Sensin”in romantik ikilisi Hilal ve Leon da aday olarak dahil edildi. Miray Daner ve Boran Kuzum, www.eonline.com üzerinden yapılan ve uluslararası birçok dizinin popüler yüzlerinin yer aldığı listedeki tek Türk çift oldu. Anketin ilk aşaması bugün sona erecek ve oylama sonucunda 64 olan aday sayısı 32’ye düşecek.