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Vatikan'da tarihi gün

Tayyip Erdoğan, 59 yıl aradan sonra Katoliklerin Ruhani Lideri Papa’yı ziyaret eden ilk Türkiye Cumhurbaşkanı oldu

Vatikan'da tarihi gün
HAKAN ÇELİK


50 DAKİKA GÖRÜŞTÜLER


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katolik Hıristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Franciscus ile dün Vatikan’da bir araya geldi. Türkiye’nin 3’üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın 1959’daki ziyaretinin ardından Türkiye’den bu düzeydeki ikinci ziyaret olsa da iki devlet arasında diplomatik ilişkiler 1960’ta kurulduğu için Vatikan’da ilk kez Türk bayrağı dalgalandı. İki liderin Apostol Sarayı Kütüphanesi’ndeki baş başa görüşmesi yarım saat olarak planlanmıştı. Ancak çeviri süresi dahil 50 dakika sürdü.



Papa Franciscus, Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’nın 1600’lü yıllardaki halini gösteren bir gravürü Erdoğan’a hediye etmeden önce hakkında bilgi verdi.


‘SİZDEN DUA BEKLİYORUZ’


Erdoğan görüşme sonrası salondan çıkarken dünya genelindeki 1.3 milyar Katolik Hıristiyan’ın Ruhani Lideri Papa’ya “Biz de sizden dua bekliyoruz” dedi. Papa’nın onun öncesinde ne dediği işitilemedi ancak genellikle liderleri uğurlarken “Benim için dua edin” dediği biliniyor. Erdoğan, Papa’dan sonra Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile de 1 saat 10 dakika görüştü. Ardından Erdoğan ve Türk heyeti, Katolik Hıristiyanlığın en büyük kilisesi olarak kabul edilen Aziz Petrus Bazilikası’nı gezdi.



Erdoğan, Mevlana’nın ‘Mesnevi’ adlı eserinin İtalyanca ve İngilizce baskılarını ve Mevlana’nın hayatını anlatan kitapları Papa’ya hediye etti.


PAPA’YA ‘KUDÜS’ TEŞEKKÜRÜ


Erdoğan-Papa görüşmesinde Türkiye’deki sığınmacıların durumu, başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’daki gelişmeler ve Kudüs sorununun ele alındığı açıklandı. Erdoğan, Kudüs konusunda verdiği mesajlarından dolayı Papa’ya teşekkür etti. Papa, Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler tarafından kutsal kabul edilen Kudüs’ün Amerika tarafından İsrail’in başkenti olarak tanınması kararına tepki göstermişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Hanım, Papa’yla vedalaştıkları sırada ellerini kalplerine götürdü. Emine Erdoğan, Papa’ya İngilizce “Nice to meet you (Sizi tanıdığıma memnun oldum)” dedi. Papa da elini kalbine götürerek karşılık verdi.



Erdoğan Roma’da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Paolo Gentiloni ile de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma’da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Paolo Gentiloni ile de bir araya geldi.


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