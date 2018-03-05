Vatikan Ekonomi Bakanı 'çocuklara cinsel taciz' suçundan mahkeme karşısında

Vatikan Ekonomi Bakanı
ve Avustralya Kardinali George Pell
hakkında 1970’li yıllarda görev yaptığı Katolik Kilisesi
'nde çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan dava başladı.
Melbourne Sulh Ceza Mahkemesi’
nde görülen ilk duruşmada Kardinal Pell
, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Pell’in avukatı Robert Ritcher,
müvekkilinin suçlamaları kabul etmediğini ve masum olduğunu tekrarladı.
İddianamede yer alan bazı ifadelerin çıkarılmasını isteyen Ritcher, ayrıca müvekkili lehine verilen ifadelerin polis tarafından dikkate alınmadığını savundu.
Melbourne Sulh Ceza Mahkemesi Yargıcı Belinda Wallington
tarafından görülen davanın, 4 hafta sürmesi bekleniyor.
Davada 76 yaşındaki George Pell
hakkında cinsel taciz iddialarında bulunan yaklaşık 50 tanık ifade verecek.
Pell, 1970’lerde görev yaptığı Avustralya’nın Ballarat kentinde birden fazla çocuğa cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla Victoria
eyalet polisi tarafından geçen yıl mahkemeye çağrılmıştı. Yöneltilen suçlamalara karşı masum olduğunu ve ismini temizleyeceğini ifade eden Pell, eylül ayında Vatikan
’dan Avustralya
’ya gelerek ifade vermişti.
AA
Nazlı Erdol