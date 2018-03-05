Vatikan Ekonomi Bakanı 'çocuklara cinsel taciz' suçundan mahkeme karşısında

Nazlı Erdol

vehakkında 1970’li yıllarda görev yaptığı'nde çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan dava başladı.nde görülen ilk duruşmada, hakkındaki suçlamaları reddetti.Pell’in avukatımüvekkilinin suçlamaları kabul etmediğini ve masum olduğunu tekrarladı.İddianamede yer alan bazı ifadelerin çıkarılmasını isteyen Ritcher, ayrıca müvekkili lehine verilen ifadelerin polis tarafından dikkate alınmadığını savundu.tarafından görülen davanın, 4 hafta sürmesi bekleniyor.Davada 76 yaşındakihakkında cinsel taciz iddialarında bulunan yaklaşık 50 tanık ifade verecek.Pell, 1970’lerde görev yaptığı Avustralya’nın Ballarat kentinde birden fazla çocuğa cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıylaeyalet polisi tarafından geçen yıl mahkemeye çağrılmıştı. Yöneltilen suçlamalara karşı masum olduğunu ve ismini temizleyeceğini ifade eden Pell, eylül ayında’dan’ya gelerek ifade vermişti.