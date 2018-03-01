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'Vazektomiye ihtiyacı olan azgın teke' demişti, özür diledi

Dünyayı yarım asırdır sallayan efsane müzik grubu Rolling Stones'un solisti Mick Jagger ile gitaristi Keith Richards arasındaki akor bozukluğu bir kez daha medyaya yansıdı. Aralık 2016'da 8. kez baba olan Jagger'ın 'vazektomiye ihtiyacı olduğunu' ima eden Richards, daha sonra bizzat arkadaşından özür dilediğini kamuoyuna duyurdu

01 Mart 2018, Perşembe 15:51
'Vazektomiye ihtiyacı olan azgın teke' demişti, özür diledi
Wall Street Journal (WSJ) Magazine'e konuşan Keith Richards, Mick Jagger'dan 'azgın teke' diye söz etmekle kalmadı.

'Riff'lerin efendisi', 'seks canavarı' lakabıyla anılan arkadaşı için ''Artık kanalları kestirmesinin vakti geldi. Bu yaşta baba olmaya devam edemezsin. O çocuklara acıyorum'' dedi.
 

AYNI ZAMANDA BÜYÜKBÜYÜKBABA


Bugün 75 yaşının keyfini süren Jagger, 73 yaşındayken 8. kez baba oldu. Aralık 2016'da kendisinden 40 yaş küçük balerin Melanie Hamrick'ten Deveraux Jagger isimli oğlu dünyaya geldi. 2014'te ise kızı Jade'in kızının doğum yapmasıyla büyükbüyükbaba olmuştu.
 

KAVGALARI MEŞHUR


Yarım asırdır kapışan ama kopamayan iki dost olarak Richards'dan özür açıklaması gecikmedi.

Yeni kuşakların 'Karayip Korsanları' film serisinden de tanıdığı efsane gitarist, Twitter hesabından ''WSJ'de Mick'le ilgili yaptığım tümüyle uygunsuz yorumlar için derinden pişmanım. Elbette kişisel olarak ondan da özür diledim'' dedi. 
 

​ANI KİTABINDA YERDEN YERE VURDU


Richards, 2010 yılında yayımladığı 'Life' isimli anı kitabında Jagger'ı 'başkalarının varlığına ve ilgisine muhtaç bir prima donna' olarak resmetmiş, diğer grup üyelerinin grup lideriyle 'Majesteleri Kraliçe' diye dalga geçtiğini aktarmıştı. Hızını alamayıp afili şarkıcının mahremine girerek 'aletinin minnacık' olduğunu dile getirmişti.
 

AMA YİNE BİRLİKTE YOLLARDA


Tüm bu çalkantılara rağmen rockın büyükbabaları yeni Avrupa turuna 17 Mayıs'ta Dublin'den başlayacak.


Vazektomi Nedir?


Vazektomi, erkeğin tohum kanallarının ameliyatla bağlanmasıdır. Uygulandıktan sonra erkek artık gebe bırakamaz. Tohum kanallarının bağlanması, erkeğin görünümünde, cinsel arzu ve yeterliliğinde, cinsel doyumunda, erkeklik organının (penisinin) sertleşmesinde ve boşalmasında hiçbir değişiklik yapmaz, bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder.


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