'Vazektomiye ihtiyacı olan azgın teke' demişti, özür diledi

AYNI ZAMANDA BÜYÜKBÜYÜKBABA

KAVGALARI MEŞHUR

​ANI KİTABINDA YERDEN YERE VURDU

AMA YİNE BİRLİKTE YOLLARDA



Vazektomi Nedir?

Nazlı Erdol

(WSJ) Magazine'e konuşandan 'azgın teke' diye söz etmekle kalmadı.'Riff'lerin efendisi', 'seks canavarı' lakabıyla anılan arkadaşı için ''Artık kanalları kestirmesinin vakti geldi. Bu yaşta baba olmaya devam edemezsin. O çocuklara acıyorum'' dedi.Bugün 75 yaşının keyfini süren Jagger, 73 yaşındayken 8. kez baba oldu. Aralık 2016'da kendisinden 40 yaş küçük balerin'tenisimli oğlu dünyaya geldi. 2014'te ise kızı Jade'in kızının doğum yapmasıyla büyükbüyükbaba olmuştu.Yarım asırdır kapışan ama kopamayan iki dost olarak Richards'dan özür açıklaması gecikmedi.Yeni kuşakların 'Karayip Korsanları' film serisinden de tanıdığı efsane gitarist,hesabından ''WSJ'de Mick'le ilgili yaptığım tümüyle uygunsuz yorumlar için derinden pişmanım. Elbette kişisel olarak ondan da özür diledim'' dedi.Richards, 2010 yılında yayımladığı '' isimli anı kitabında Jagger'ı 'başkalarının varlığına ve ilgisine muhtaç bir prima donna' olarak resmetmiş, diğer grup üyelerinin grup lideriyle 'Majesteleri Kraliçe' diye dalga geçtiğini aktarmıştı. Hızını alamayıp afili şarkıcının mahremine girerek 'aletinin minnacık' olduğunu dile getirmişti.Tüm bu çalkantılara rağmen rockın büyükbabaları yenituruna 17 Mayıs'taden başlayacak.erkeğin tohum kanallarının ameliyatla bağlanmasıdır. Uygulandıktan sonra erkek artık gebe bırakamaz. Tohum kanallarının bağlanması, erkeğin görünümünde, cinsel arzu ve yeterliliğinde, cinsel doyumunda, erkeklik organının (penisinin) sertleşmesinde ve boşalmasında hiçbir değişiklik yapmaz, bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder.