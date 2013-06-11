Ve PlayStation 4 sahnede!

Sony'nin Şubat ayında tanıttığı konsolunun gövdesi E3 2013'te ilk kez gösterildi. Şirketin yaptığı tanıtımda PlayStation 4 ile ilgili yeni bilgiler de verildi.



Sony'nin yaptığı açıklamaya göre yeni nesil PlayStation 4, herhangi bir oyunu disk üzerinden oynarken onu internetten denetleme ihtiyacı duymayacak. Konferansta konuşan Sony'nin ABD bölümünün CEO'su Jack Tretton, "" diyor. Tanıtımda ekrana yansıyan slaytlardan bir tanesinde ise konsolun "" büyük puntolarla vurgulandı.



Merakla beklenen PlayStation 4'ü galerimizde her açıdan, yakından inceleyin!



PlayStation 4, E3'te yapılan duyuruya göre multiplayer oyunlar için PlayStation Plus üyeliği gereksinimiyle gelecek. Yani gerçek oyuncularla yaşayacağınız multiplayer zevki için aylık bir ücreti gözden çıkarmanız gerekiyor (ücretin ayda 5 dolardan az olacağı söyleniyor). PlayStation 3'te multiplayer oyunları oynamak ücretsizdi, ancak Sony yeni nesil konsoluyla Microsoft'unkine benzer bir çoklu oyuncu modeline geçiş yapıyor.

Sony'den Xbox One'a bir salvo daha!

Sony, satın aldığınız oyun diskleri konusunda size herhangi bir kısıtlama getirmeyeceğini söylüyor. Disklerinizi başkalarına satmanız, kiralamanız veya sonsuza kadar saklamanız mümkün; tercih size kalmış. Hatta Sony, oyunlarınızı arkadaşlarınızla nasıl paylaşabileceğinizle ilgili bir video bile yayınladı.



Sony'nin Microsoft'un rakip konsolu Xbox One'a vuracağı asıl darbe ise fiyat konusunda. E3'te PS4'ün fiyatından da bahseden Sony, konsolun sadece 399 dolara satılacağını söyledi. Bu ise PS4'ün Microsoft'un konsolundan 100 dolar daha ucuz olacağı anlamına geliyor. Ancak Xbox One'ın yenilenen Kinect ile beraber geldiğini de hesaba katmak gerekiyor.



PlayStation 4'ün piyasaya sürüldüğü tarihte ("") Destiny, Watch Dogs, Batman: Arkham Origins ve Kingdom Hearts 3 gibi önemli yapımlar oyun severlerin hizmetinde olacak.



x86 işlemciye sahip PlayStation 4, gelişmiş bir PC GPU'suna ve 8GB RAM'e sahip. Cihazın gamepad'ine eklenen touchpad ve Paylaş düğmesi, ilk göze çarpan yeniliklerinden. PlayStation 4 hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığınızı düşünüyorsanız, bu makalemiz tam size göre.



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Resimlerle: PlayStation 4'ten resmi kareler!

Kaynak: CHIP Online