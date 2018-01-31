Ve Samir Nasri'nin sözleşmesi feshedildi

- "ETO'O İLE ANLAŞMAYA ÇALIŞTIK"

TRANSFER YASAĞI KALKTI

Erdinç Şahin

sezon başındaekibitransfer edilen, devre arası kampına ve takımla antrenmanlara katılmayan Fransız oyuncuile karşılıklı anlaştıklarını belirterekdedi.Nasri'nin sadece geçmişe dönük alacaklarını ödendiğini dile getiren Arıcı, futbolcuya bundan sonraki hayatında başarılar diledi.Atiker Konyaspor'a transfer olan Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o ve menajeriyle dün kulüp tesislerinde saat 23.00'e kadar görüşme yaptıklarını ve oyuncuyu kalması için ikna etmeye çalıştıklarını dile getiren basın sözcüsü Arıcı, "Eto'o'yu ikna etmek için çok uğraştık. Ancak kendisi bize 'Konyaspor'a söz verip el sıkıştım. Sözümün arkasında duracağım. Bugüne kadar kimseyi söz verdikten sonra yarı yolda bırakmadım.' dedi. Bunun üzerine, kulübümüze çok emeği geçen Eto'o ile anlaşarak yollarımızı ayırdık." ifadelerini kullandı.Arıcı, Eto'o'nun transferinden bonservis almadıklarını, ancak oyuncunun alacağı olan 800 bin avronun kulüplerinde kaldığını kaydetti.Basın sözcüsü Arıcı, eski futbolcuları'a borçları nedeniyle gelen transfer yasağının, futbolcuya ödemenin yapılmasıyla kalktığını söyledi.'ın yanı sıra takımdaki oyunculara da ödemeler yaptıklarını belirterek, "Toplam 7 milyon avro ödeme yaptık. Alacağı olan futbolcu kalmadı." diye konuştu.Transferin son gününde 1-2 futbolcuyla görüşmelerin sürdüğünü anlatan Arıcı, olumlu olması halinde sözleşme imzalanacağını ifade etti.Arıcı, mevcut oyuncuları William Vainqueur ile de sözleşme yenilediklerini dile getirdi.