Film 25 Mayıs’ta vizyona girecek. Türk havacılık tarihine geçen, ilk düşman uçağını düşüren Vecihi Hürkuş’un hayatını konu alan film için servet hacandı.

EFEKTLERİ 82 TASARIMCI HAZIRLADI

‘Vecihi Hürkuş: Göklerdeki Kahraman’da Superman ve Batman gibi Hollywood yapımlarında tercih edilen lazer tarama teknolojisi kullanıldı. Efektleri 82 görsel tasarımcı hazırladı. Kudret Sabancı’nın yönettiği filmin maliyeti 15 milyon lirayı geçti.

Öte yandan Gizem Karaca afişteki fotoğrafını yaşlı bulunca kızmıştı. Afiş krizi çözüldü.