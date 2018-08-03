Vedat İnceefe, U21 Milli Takımı Teknik Direktörü oldu
Alpay Özalan'dan boşalan U21 teknik direktörlüğüne Vedat İnceefe getirildi.
U21 Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne Vedat İnceefe getirildi. 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 6. Grup'ta mücadele eden Ümit Millilerimiz, Vedat İnceefe ile ilk resmi maçına 7 Eylül 2018'de iç sahada oynayacağı Kıbrıs Rum Kesimi karşısında çıkacak.
Bandırma'da 1 Nisan 1974'te doğan Vedat İnceefe, Soma Sotespor, K.Karabükspor, Galatasaray ve Manisaspor takımlarında forma giydi.
2010-2011 sezonunda Yeni Malatyaspor, 2011-2012 sezonunda Bugsaşspor ve 2013 yılında Galatasaray U19 teknik sorumluluğu yapan ve son olarak U19 Milli Takımımızın teknik direktörlüğü görevinde bulunan Vedat İnceefe, 6 kez A Milli Takım formasını giyerken, Ay-Yıldızların 1996 Avrupa Şampiyonası Finalleri kadrosunda yer aldı.