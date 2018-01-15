SON DAKİKA

Vedat Şahin'in oğlu Bilbey Şahin doğum gününde gözaltına alındı

Şahinler olarak bilinen organize suç örgütünden Vedat Şahin'in oğlu Bilbey Şahin doğum günü partisinde gözaltına alındı

Vedat Şahin'in oğlu Bilbey Şahin doğum gününde gözaltına alındı
Nişantaşı'nda 24 Aralık 2014'te uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu öldürülen 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütünden Vedat Şahin'in oğlu Bilbey Şahin doğum günü partisinde gözaltına alındı. 

OTELİN TERAS KATINDA DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ


Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Bafra'da hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermediği için hakkında gözaltı kararı bulunan Bilbey Şahin'in 13 Ocak Cumartesi günü Beşiktaş'ta bulunan bir otelin teras katında kendisi için doğum günü partisi verdiğini belirledi.

BİLBEY ŞAHİN GÖZALTINA ALINDI


Polis ekipleri otele düzenlediği operasyonla yaklaşık 30 kişinin bulunduğu partiden Bilbey Şahin'i yakalayarak gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI


Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Şahin, pazar günü sevk edildiği Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı mahkeme tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İstanbul'da Vedat Şahin operasyonu!İstanbul'da Vedat Şahin operasyonu!


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

40 kilometre menzilli Hawk füzeleri Afrin'e kilitlendi (Hawk füzesi nedir?)

40 kilometre menzilli Hawk füzeleri Afrin'e kilitlendi (Hawk füzesi nedir?)
Traktörünü üzerine çıkmadan çalıştırmak isteyen kişi öldü

Traktörünü üzerine çıkmadan çalıştırmak isteyen kişi öldü
Bodrum'da aniden kaybolan Ali Özdemir'in cesedi bulundu

Bodrum'da aniden kaybolan Ali Özdemir'in cesedi bulundu
Dikkatsiz sürücü kadını böyle ezdi

Dikkatsiz sürücü kadını böyle ezdi
Anne babasını öldüren zanlı mağarada yakalandı

Anne babasını öldüren zanlı mağarada yakalandı
Kaplanlar ata böyle saldırdı

Kaplanlar ata böyle saldırdı
Yaya geçidinde korkunç kaza

Yaya geçidinde korkunç kaza
Düğün salonu hırsızları kamerada

Düğün salonu hırsızları kamerada
Feci kaza kamerada

Feci kaza kamerada
Motosikletle tehlikeli hareketler!

Motosikletle tehlikeli hareketler!
Kahvesine ilaç atıp bayılttığı öz kızlarını zorla evlendirmek için Türkiye’ye kaçırdılar

Kahvesine ilaç atıp bayılttığı öz kızlarını zorla evlendirmek için Türkiye’ye kaçırdılar