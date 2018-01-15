Vedat Şahin'in oğlu Bilbey Şahin doğum gününde gözaltına alındı

Nişantaşı'nda 24 Aralık 2014'te uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu öldürülen 'Şahinler
' olarak bilinen organize suç örgütünden Vedat Şahin
'in oğlu Bilbey Şahin
doğum günü partisinde gözaltına alındı.
OTELİN TERAS KATINDA DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Bafra'da hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermediği için hakkında gözaltı kararı bulunan Bilbey Şahin
'in 13 Ocak Cumartesi günü Beşiktaş'ta bulunan bir otelin teras katında kendisi için doğum günü partisi verdiğini belirledi.
BİLBEY ŞAHİN GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri otele düzenlediği operasyonla yaklaşık 30 kişinin bulunduğu partiden Bilbey Şahin'i yakalayarak gözaltına aldı.
SERBEST BIRAKILDI
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Şahin, pazar günü sevk edildiği Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı mahkeme tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
İstanbul'da Vedat Şahin operasyonu!
Mine Bozkurt