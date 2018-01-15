Vedat Şahin'in oğlu Bilbey Şahin doğum gününde gözaltına alındı

OTELİN TERAS KATINDA DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

BİLBEY ŞAHİN GÖZALTINA ALINDI

SERBEST BIRAKILDI

İstanbul'da Vedat Şahin operasyonu!

Mine Bozkurt

Nişantaşı'nda 24 Aralık 2014'te uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu öldürülen '' olarak bilinen organize suç örgütünden'in oğludoğum günü partisinde gözaltına alındı.Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Bafra'da hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermediği için hakkında gözaltı kararı bulunan'in 13 Ocak Cumartesi günü Beşiktaş'ta bulunan bir otelin teras katında kendisi için doğum günü partisi verdiğini belirledi.Polis ekipleri otele düzenlediği operasyonla yaklaşık 30 kişinin bulunduğu partiden Bilbey Şahin'i yakalayarak gözaltına aldı.Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Şahin, pazar günü sevk edildiği Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı mahkeme tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.