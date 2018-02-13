Vega akustik konseriyle 10 Mart’ta UNIQ Hall'da!

Nazlı Erdol

müziğinin en sevilen gruplarından, 10 Mart’ta’da ilk akustik performansını sergileyecek. “2012'den bu yana büyük bir özveri ile üzerinde çalıştıkları yeni albümleri "" albümüyle şu sıralarda listeleri kasıp kavuran grup, seyircisiyle buluşup duygu dolu anlar yaşatmaya hazır. Vega’nın dillerden düşmeyen eski şarkıları ve yeni albümden hafızalara kazınacak en özel şarkılarla büyülü bir geceye tanıklık etmek isteyen müzikseverler UNIQ Hall’de bir araya gelecek.ve’den oluşan grup, ‘’ (1999),(2001) ve ‘’ (2005) albümleriyle Türk modern rock müziğine damga vurmuştu. 2012 yılından bu yana üzerinde çalıştıkları albümleri “Delinin Yıldızı’nı” uzun yol arkadaşları Serkan Hökenek ile birlikte kaydeden grup, bu çok özel konserle seyircisine unutulmaz bir gece vadediyor.10 Mart’ta UNIQ Hall’da gerçekleştirilecek bu çok özel performansın biletlerine Biletix'ten ulaşmak mümkün.