Vegan cilt bakımı ile yenilenin!

Kendinizi iyi hissettiren her şey bir öz bakım aracıdır, bu düzenli bakımı, yeterli uyku almayı, egzersiz yapmayı ve doğru beslenmeyi içerir. Mevsim yüzünü sonbahara dönerken Isana’nın önerisi Q10 içeren Boyun ve dekolte kremi. Düzenli kullanımda ciltteki derin çizgileri hafifleten, cilt yüzeyini sıkı bir görünüme kavuşturan krem, bu hızlı düzelmeyi yumuşak köpüksü dokusu ve içeriğindeki ışıltılı pigmentlere borçlu.

İçerisindeki aktif madde Corneosticker DS cildinizi koruyucu bir film gibi kaplıyor ve cildinizin yenilenmiş, yumuşak ve daha parlak bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Q10 ve E Vitamini cildi UV ışınlarına karşı da koruyor.

3D ETKİ DEPOSU

Isana Göz çevresi Roll on’u ise nemsiz ciltler için geliştirilen ve hızlıca enti yorgunluk efekti sağlayan bir ürün. Özel 24h-Hydro-Kompleksi sayesinde cilt daha bakımlı ve daha aydınlık görünüyor. Hyaluronik asit, Pullulan ve Alginat'tan elde edilen 3D etki deposu formülü ve Hydro kompleksi sayesinde cilt uzun süre yoğun olarak besleniyor. Yabani kuşburnu, Asya'dan gelen Su taşı, Aynısefa çiçeği ve Maya Proteini içerikli özel etken kompleksi, düzenli kullanım halinde göz halkalarına ve göz çevresindeki gölgelere daha yumuşak bir görünüm sağlıyor. Roll on’un metal başlığı sayesinde göz çevresi hızla soğuyup masaj etkisi yapıyor.

Bu aralar en iyi görünen ciltlerin bile değişen iklim şartları nedeniyle büyük sorunu haline gelen siyah noktalar ise Isana Gözenekleri arındırıcı bant ile sorun olmaktan çıkıyor. İçeriğindeki çay ağacı yağı ve geliştirilmiş formülü ile ciltteki kirleri ve siyah noktaları hapsederek ciltten uzaklaştırıyor.