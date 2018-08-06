Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilen 29 yaşındaki oyuncu Veli Kavlak siyah beyazlı ekip ve taraftarlar için resmi sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

İşte Veli Kavlak'ın paylaşımı:

"Öncelikle bugüne kadar birçok basın ve yayın kuruluşunda yer bulmuş hakkımdaki haberlerin birçoğunun gerçeği yansıtmadığını ve sözleşmemin devamı süresince Beşiktaş camiasının zarar görmemesi adına hiçbir açıklama yapmadığımı bildirir, ilk kez yapmakta olduğum bu açıklama ile bugüne kadar üzerimde emeği olan öncelikle Beşiktaş camiası ve taraftarı ile değerli yöneticilerine şükranlarımı sunmak amacıyla bu mesajı yayımladığımın bilinmesini isterim.

'SÖZLEŞMEMİN TEK TARAFLI FESHEDİLMESİ BENİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR'

Beşiktaş ile olan sözleşmem bugün itibariyle tarafıma ulaşan fesihname ile sonlanmış bulunmaktadır. Beşiktaş' a hizmet ettiğim 7 yıllık sürenin sonunda sözleşmemin bu şekilde tek taraflı olarak feshedilmesi beni derinden üzmüş bulunmaktadır.

Bu 7 yıllık süre boyunca bana tarifi imkânsız anılar yaşatmış olan Beşiktaş camiasına ve büyük taraftarına teşekkürü bir borç olarak görmekteyim. Her ne kadar üzücü bir şekilde ayrılmam gerekmiş olsa da, Beşiktaş camiasına ve büyük taraftarına olan sevgim hiçbir zaman değişmeyecektir.

Bu fırsatla başta beni her türlü fedakarlığı göstererek Beşiktaş camiasına kazandırmış olan Başkanımız Sn. Yıldırım Demirören olmak üzere Başkanımız Sn. Fikret Orman ve 7 yıllık süreçte görev almış tüm yöneticilerimize, Beşiktaş' a transferimde emeği geçen Sn. Tayfur Havutçu ve birlikte çalıştığım hocalarım Sn. Samet Aybaba, Sn. Carlos Carvalhal, Sn. Slaven Bilic ve Sn. Şenol Güneş'e, tesislerimizde ve stadyumda görevli her biri ayrı ayrı değerli tüm Beşiktaş personeline teşekkürü bir borç bilmekteyim.

Beşiktaş formasını giydiğim ilk günden itibaren bana her türlü desteği vermiş olan, beni her fırsatta onurlandırmış ve büyük bir gurur yaşamama vesile olmuş olan büyük Beşiktaş taraftarıma şükranlarımı sunar, Beşiktaş'a hizmet ettiğim süreç üzücü bir şekilde sona ermiş olsa da bana yaşattıkları tarifi imkansız duyguları her zaman kalbimde taşıyacağımın bilinmesini isterim.

Saygılarımla kamuoyunun takdirine sunarım.

Veli Kavlak"