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Velilerden klimasız okul tepkisi

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Duraliler İlk ve Ortaokulu’ndaki sınıflarda klima bulunmaması, velilerin tepkisini çekti. Veliler, müdür ve müdür yardımcılarının odalarında klima bulunduğunu ancak çocuklarının sıcak sınıflarda eğitim gördüğünü söyledi

02 Mayıs 2018, Çarşamba 17:14
Velilerden klimasız okul tepkisi
2012 yılında eğitim ve öğretime başlayan Duraliler İlk ve Ortaokulu’nda sınıflarda klima bulunmaması, velilerin tepkisine neden oldu. Veliler, Antalya gibi çok sıcak bir şehirde klima olmamasının çocuklarını olumsuz etkilediğini söyledi. Sınıfların aşırı sıcak olduğunu ve ter nedeniyle dersliklerde kötü bir koku oluştuğunu belirten veliler, çocukların bu nedenle okula gitmek istemediğini vurguladı. Veliler, sadece okul yöneticilerinin odalarında klima olduğunu söyledi.


KLİMALAR İÇİN ELEKTRİK HATTI YOK


Okul Müdürü Ramazan Davaz ise okul yapılırken klimalara yönelik elektrik düzeni oluşturulmadığını söyledi. Yeniden bir hattın çekilmesi gerektiğini belirten Ramazan Davaz, bunun çok maliyetli olduğunu aktardı.

Okulun aşırı sıcak olmadığını ileri süren Ramazan Davaz, klima takılması için girişimlerinin olduğunu söyledi.


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