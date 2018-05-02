Velilerden klimasız okul tepkisi

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Duraliler İlk ve Ortaokulu’ndaki sınıflarda klima bulunmaması, velilerin tepkisini çekti. Veliler, müdür ve müdür yardımcılarının odalarında klima bulunduğunu ancak çocuklarının sıcak sınıflarda eğitim gördüğünü söyledi