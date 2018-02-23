Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Velilere özel okul tercih desteği

OTF Özel Okul Tercih Fuarı ve Eğitim Zirvesi'nde yer alacak İz Koçluk Kurucusu Elgiz Henden, “DEHB‘yi Anlamak“ seminerinde DEHB‘li çocukların okul seçiminde dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgi verecek

Velilere özel okul tercih desteği
Yeni eğitim sistemi, özel okul sayısındaki artış ve okulların sunduğu farklı imkanlar velilerin ve öğrencilerin okul tercihini zorlaştırıyor. Yeni eğitim sistemi ve okullar hakkında yeterince bilgi sahibi olmadan yapılan tercihler, öğrencilerin gelecekteki başarılarını ve mutluluğu doğrudan etkiliyor.

2 GÜN SÜRECEK

Bu konuda velilere destek olmak amacıyla 24–25 Şubat 2018 tarihlerinde Zorlu PSM‘de OTF Özel Okul Tercih Fuarı ve Eğitim Zirvesi düzenleniyor. Zirvede veliler, 2 gün boyunca erken kayıt avantajıyla okul tercihlerini yapabilecek, tanınmış eğitmenlerle buluşarak eğitim gündemindeki konular hakkında bilgi sahibi olacak.

Zirvenin katılımcıları arasında yer alan İz Koçluk Kurucusu Elgiz Henden, 25 Şubat 16.00‘da "DEHB‘yi Anlamak" seminerinde DEHB'li (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) çocukların okul seçiminde dikkat edilmesi gereken konular hakkında katılımcılara bilgi aktaracak.


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