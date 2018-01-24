Venedik'te 4 Japon turiste kesilen 1100 euro hesap isyan ettirdi

Karnaval öncesi kılavuz yayımlanacak

Nazlı Erdol

'te özellikle turistik meydanlardaki restoranlarda zaman zaman yaşanan "tuzlu hesap" vakalarının son örneğiBelediye Başkanı'nı da isyan ettirdi. Belediye Başkanı, "utanç verici olayın doğrulanması halinde sorumluların cezalandırılacağına" dair söz verdi.İtalyan basınındaki haberlere göre 4 Japon öğrenci geçen Cuma günü, Venedik'in ana meydanıyakınlarındaki bir restoranda öğle yemeği yedi. 4 biftek, bir karışık balık kızartması yiyen ve sadece su içen turistler gelen hesabı gördüklerinde şaşkına döndü.BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın aktardığına göre, bu 4 kişi ile birlikte Venedik'i ziyaret eden ancak başka bir restoranda yemek yiyen 3 arkadaşlarına da 3 tabak deniz ürünlü makarna için 350 euro hesap çıkarıldı.Olayı duyuranadlı Venedik merkezli sivil platform, Japon turistlerin polise şikayette bulunduğunu, kendilerinin de gelişmeleri takip ettiklerini açıkladı.Gruppo 25 Aprile, restoranın ismini açıklamazken bir Çinliye ait olduğunu ve Mısırlı biri tarafından işletildiğini belirtti. Platformun açıklamasında, "Venedik'in adını lekeleyenler tüm Venediklilere zarar veriyor" denildi.Platformun sözcüsü Marco Gasparinetti de, yaklaşanşenlikleri öncesinde turistleri bu gibi aldatmacalardan korumak amacıyla Facebook sayfalarında bir kılavuz yayınlayacaklarını ve bir şikayet hattı oluşturacaklarını söyledi.Olayla ilgili haber siteleri veda verilen tepkiler arasında da, "Böyleleri'yı rezil ediyor", "Ne yemişler, panda eti mi?", "Bifteğin yanında şarap değil de su içmişlerse 1000 euro ceza az bile" gibi yorumlar yer aldı.'te daha önce de benzer vakalar yaşanmış ancak gelen tepkiler bu seferki kadar üst düzey olmamıştı.Geçen Kasım'da 3 kişilik bir İngiliz aile 526,5 euro'luk hesaba itiraz edince Belediye Başkanı Brugnaro'nun tepkisini çekmişti.Brugnaro bu vakada kendisine mektup yazan aileyi "dilenciler" diye tanımlayarak "Bir bahşiş bile bırakmamışlar. Venedik'e geliyorsanız Venedik'te olduğunuzu bilmelisiniz, birazcık para harcamalısınız" demişti.