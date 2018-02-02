Venedik'te kuraklık nedeniyle kanallar kurudu

Can Hakman

İklim değişikliği ve'nın gözde turistik kentlerinden'i vurdu.Kentin dünyaca ünlü kanalları kurumaya başladı.İklim değişikliği nedeniyle yağışların azalması vedöneminde denizin geri çekilmesi kanalların kurumasında en büyük etken olarak gösteriliyor.Kentte üst üste üç yıldır kanalların kuruduğu belirtiliyor.Turistlerin gözde ulaşım aracı gondollar ise kurumuş kanal yataklarında çamurların içinde bekliyor.kanalları kuruduğu zaman işte bu hale geliyor;