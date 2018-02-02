Venedik'te kuraklık nedeniyle kanallar kurudu

Dünyanın gözde turistik yerlerinden Venedik'in ünlü kanalları yeterli yağış olmaması nedeniyle kurumaya başladı. Gondollar kurumuş yataklarda bekliyor

Venedik'te kuraklık nedeniyle kanallar kurudu
İklim değişikliği ve Süper Kanlı Mavi Ay İtalya'nın gözde turistik kentlerinden Venedik'i vurdu.

Kentin dünyaca ünlü kanalları kurumaya başladı.

İklim değişikliği nedeniyle yağışların azalması ve Süper Kanlı Mavi Ay döneminde denizin geri çekilmesi kanalların kurumasında en büyük etken olarak gösteriliyor.

Kentte üst üste üç yıldır kanalların kuruduğu belirtiliyor.



Turistlerin gözde ulaşım aracı gondollar ise kurumuş kanal yataklarında çamurların içinde bekliyor.

Venedik kanalları kuruduğu zaman işte bu hale geliyor;



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Esed rejimi Halep’te saldırılardan kaçan sivilleri bombaladı

Esed rejimi Halep’te saldırılardan kaçan sivilleri bombaladı
Belçika sokaklarındaki asker sayısı azaltılacak

Belçika sokaklarındaki asker sayısı azaltılacak
Seks robotu fabrikası tam gaz çalışıyor

Seks robotu fabrikası tam gaz çalışıyor
ABD'den Kuzey Kore'ye 'güvenilir diyalog' çağrısı

ABD'den Kuzey Kore'ye 'güvenilir diyalog' çağrısı
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 'Arabasız Gün'

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 'Arabasız Gün'
Libya'da bot faciası! 90 kişi hayatını kaybetti

Libya'da bot faciası! 90 kişi hayatını kaybetti
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan askeri darbe açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan askeri darbe açıklaması
İran'da başörtüsünü çıkaran 29 kişi tutuklandı

İran'da başörtüsünü çıkaran 29 kişi tutuklandı
Fransa'da iki askeri helikopter çarpıştı

Fransa'da iki askeri helikopter çarpıştı
Lisede vahşet! Tuvalette dövülerek öldürüldü!

Lisede vahşet! Tuvalette dövülerek öldürüldü!
İran'da başörtüsü zorunluluğunu protesto eden 29 kişi gözaltına alındı

İran'da başörtüsü zorunluluğunu protesto eden 29 kişi gözaltına alındı