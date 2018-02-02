Venedik'te kuraklık nedeniyle kanallar kurudu

İklim değişikliği ve Süper Kanlı Mavi Ay İtalya
'nın gözde turistik kentlerinden Venedik
'i vurdu.
Kentin dünyaca ünlü kanalları kurumaya başladı.
İklim değişikliği nedeniyle yağışların azalması ve Süper Kanlı Mavi Ay
döneminde denizin geri çekilmesi kanalların kurumasında en büyük etken olarak gösteriliyor.
Kentte üst üste üç yıldır kanalların kuruduğu belirtiliyor.
Turistlerin gözde ulaşım aracı gondollar ise kurumuş kanal yataklarında çamurların içinde bekliyor.
Venedik
kanalları kuruduğu zaman işte bu hale geliyor;
Can Hakman