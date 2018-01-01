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Venezuela'da asgari ücrete yüzde 40 zam

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yaptığı yıl sonu konuşmasında hükümetin asgari ücrete yüzde 40 zam yapacağını açıkladı. Ekonomik krizdeki Venezuela'da gıda ve tıbbi ürünlere erişimde sorun yaşanıyor

01 Ocak 2018, Pazartesi 16:21
Venezuela'da asgari ücrete yüzde 40 zam
Ekonomik darboğazın yıllardır hüküm sürdüğü ve hiper enflasyonun yaşandığı Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro asgari ücrete yüzde 40 zam yapacaklarını açıkladı. Ancak ekonomistler bu haberi, enflasyonun daha da yükseleceği, paranın değer kaybedeceği ve milyonlarca insanın yoksullaşacağı şeklinde yorumluyor.

3 ÖĞÜN YEMEĞİ BİLE KARŞILAMAYACAK

Venezuellalılar ayda yaklaşık 797.510 bolivar (yaklaşık 300 TL) kazanacak. Hesaplamaya göre de bu rakam günde üç öğün yemeği karşılayamayacak.

Maduro, asgari ücret zammının ABD ve diğer bazı ülkelerin sosyalist uluslarına yönelik ekonomik savaşına karşı işçileri koruyacağını söyledi.

Venezuela'da gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Devlet Başkanı Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemenin, 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü. Ülkede mart sonunda başlayan hükümet karşıtı gösterilerde en az 125 kişi hayatını kaybetmişti.




 
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