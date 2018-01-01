Venezuela'da asgari ücrete yüzde 40 zam

Ekonomik darboğazın yıllardır hüküm sürdüğü ve hiper enflasyonun yaşandığı Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro asgari ücret
e yüzde 40 zam yapacaklarını açıkladı. Ancak ekonomistler bu haberi, enflasyonun daha da yükseleceği, paranın değer kaybedeceği ve milyonlarca insanın yoksullaşacağı şeklinde yorumluyor.
3 ÖĞÜN YEMEĞİ BİLE KARŞILAMAYACAK
Venezuellalılar ayda yaklaşık 797.510 bolivar (yaklaşık 300 TL) kazanacak. Hesaplamaya göre de bu rakam günde üç öğün yemeği karşılayamayacak.
Maduro, asgari ücret zammının ABD ve diğer bazı ülkelerin sosyalist uluslarına yönelik ekonomik savaşına karşı işçileri koruyacağını söyledi.
Venezuela'da gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Devlet Başkanı Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemenin, 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü. Ülkede mart sonunda başlayan hükümet karşıtı gösterilerde en az 125 kişi hayatını kaybetmişti.
Senim Tanay