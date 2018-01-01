Venezuela'da asgari ücrete yüzde 40 zam

3 ÖĞÜN YEMEĞİ BİLE KARŞILAMAYACAK

Senim Tanay

Ekonomik darboğazın yıllardır hüküm sürdüğü ve hiper enflasyonun yaşandığı Venezuela'da Devlet Başkanıe yüzde 40 zam yapacaklarını açıkladı. Ancak ekonomistler bu haberi, enflasyonun daha da yükseleceği, paranın değer kaybedeceği ve milyonlarca insanın yoksullaşacağı şeklinde yorumluyor.Venezuellalılar ayda yaklaşık 797.510 bolivar (yaklaşık 300 TL) kazanacak. Hesaplamaya göre de bu rakam günde üç öğün yemeği karşılayamayacak.Maduro, asgari ücret zammının ABD ve diğer bazı ülkelerin sosyalist uluslarına yönelik ekonomik savaşına karşı işçileri koruyacağını söyledi.