Venezuela'da devlet başkanı seçimi 22 Nisan'da yapılacak

Venezuela'da devlet başkanı seçiminin 22 Nisan'da yapılacağı açıklandı

Venezuela'da devlet başkanı seçimi 22 Nisan'da yapılacak
Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena, yaptığı açıklamada, hükümet ve muhalefet yetkilileri arasında seçimle ilgili görüşmelerde anlaşmaya varılamamasının ardından devlet başkanı seçiminin tarihinin 22 Nisan olarak belirlendiğini söyledi.

Seçimin Venezuela halkının kaderini belirlemesine olanak sağlayacağını ifade eden Lucena, anayasal sorumluluk çerçevesinde şeffaf ve dengeli bir oylamanın olacağını söyledi.

Lucena, adaylar için kayıtların 24-26 Şubat'ta başlayacağını belirtti.

AA


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