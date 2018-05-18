TRT ekranlarında reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

'HAYRANLIKLA TAKİP EDİYORMUŞ'

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun börk şapkası taktığı fotoğrafları paylaşan Mehmet Bozdağ, "Diriliş Ertuğrul'u hayranlıkla takip eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bizlere selam göndermiş. Sayın Maduro'ya bu nezaketi için teşekkür ederim" notunu düştü.

ÇOK SAYIDA YORUM VE BEĞENİ ALDI

Mehmet Bozdağ'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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