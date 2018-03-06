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Venom F5 483 kilometre hıza çıkabiliyor

Süper hızlı otomotiv dünyasını damgasını vuran Hennessey, Venom F5 modelinin gücü ile rakiplerine resmen meydan okudu. 1600 beygir gücünde çift turbo şarjlı V8 motora sahip olan aracın, 483 kilometrenin üzerinde bir hıza çıkabileceği ifade ediliyor

Venom F5 483 kilometre hıza çıkabiliyor
Otomotiv endüstrisinde hız denince akla gelen üreticilerden biri olan Hennessey, Venom F5 modeli ile yine iddialı ve rakiplerine meydan okurcasına bir çıkış yaptı. 2018 Cenevre Otomobil Fuarı etkinliğinde gösterilecek olan Venom F5’in iddia edilen hız limiti ile akıllara durgunluk veriyor.


VENOM F5 1600 BEYGİR GÜCÜNDE


24 adet üretileceği açıklanan bu efsane otomobilin 10 adeti daha şimdiden satılmış durumda. 1,6 milyon dolar fiyat etiketine sahip araç, tasarım anlamında görenleri adeta büyülüyor. Lakin özellikle gücü ile gündeme gelen bu araç 1600 beygir gücünde çift turbo şarjlı V8 motordan gücünü alıyor. Bu anlamda Venom F5’in Bugatti Chiron ve Koenigsegg Agera RS karşısında ciddi bir rakip ve ifade edilene göre saatte 483 kilometrenin üzerinden bir hıza çıkabiliyor.



Rakiplerini geride bırakacağı ifade edilen bu efsane aracın yapılacak testlerde kendini göstereceği belirtiliyor. Zira en yakında rakipleri Agera RS, Nevada otobanında 447 kilometreye, Bugatti, 483 kilometreye, Venom F5 selefi olan ve 1244 beygir gücündeki Lotus tabanlı hiper otomobil Venom GT ise 434 kilometreye çıktı biliniyor.


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