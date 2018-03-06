Venom F5 483 kilometre hıza çıkabiliyor



VENOM F5 1600 BEYGİR GÜCÜNDE

Can Hakman

Otomotiv endüstrisinde hız denince akla gelen üreticilerden biri olan Hennessey,modeli ile yine iddialı ve rakiplerine meydan okurcasına bir çıkış yaptı.etkinliğinde gösterilecek olan Venom F5’in iddia edilen hız limiti ile akıllara durgunluk veriyor.24 adet üretileceği açıklanan bu efsane otomobilin 10 adeti daha şimdiden satılmış durumda. 1,6 milyon dolar fiyat etiketine sahip araç, tasarım anlamında görenleri adeta büyülüyor. Lakin özellikle gücü ile gündeme gelen bu araç 1600 beygir gücünde çift turbo şarjlı V8 motordan gücünü alıyor. Bu anlamda Venom F5’in Bugatti Chiron ve Koenigsegg Agera RS karşısında ciddi bir rakip ve ifade edilene göre saatte 483 kilometrenin üzerinden bir hıza çıkabiliyor.Rakiplerini geride bırakacağı ifade edilen bu efsane aracın yapılacak testlerde kendini göstereceği belirtiliyor. Zira en yakında rakipleri Agera RS, Nevada otobanında 447 kilometreye, Bugatti, 483 kilometreye, Venom F5 selefi olan ve 1244 beygir gücündeki Lotus tabanlı hiper otomobil Venom GT ise 434 kilometreye çıktı biliniyor.