Venom'un yeni fragmanı yayınlandı
Venom'dan yayınlanan yeni fragman, Venom karakterine dair şu ana kadar ki en kapsamlı bakışı sunuyor.
Tom Hardy’yle birlikte Michelle Williams, Woody Harrelson, Riz Ahmed ve Jenny Slate’i izleyeceğimiz Venom adlı filmden yeni bir fragman geldi.
İlk olarak 1984 yılında Marvel’ın The Amazing Spider-Man #252 çizgi romanında görülen ve sonrasında çizgi roman tutkunlarının favori karakterlerinden birine dönüşen Venom, Ruben Fleischer yönetmenliğinde ilk kez beyaz perdeye uyarlanıyor. 5 Ekim’de vizyona girecek olan film, söz konusu karakterin nasıl ortaya çıktığını gözler önüne serecek.