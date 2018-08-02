Tom Hardy’yle birlikte Michelle Williams, Woody Harrelson, Riz Ahmed ve Jenny Slate’i izleyeceğimiz Venom adlı filmden yeni bir fragman geldi.

İlk olarak 1984 yılında Marvel’ın The Amazing Spider-Man #252 çizgi romanında görülen ve sonrasında çizgi roman tutkunlarının favori karakterlerinden birine dönüşen Venom, Ruben Fleischer yönetmenliğinde ilk kez beyaz perdeye uyarlanıyor. 5 Ekim’de vizyona girecek olan film, söz konusu karakterin nasıl ortaya çıktığını gözler önüne serecek.







