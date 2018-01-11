Verem hala 10 öldürücü hastalıktan biri

'YOKSULLUK VE SOSYAL EŞİTSİZLİK DE VEREMİN NEDENLERİNDEN'

'DIŞLANMA KORKUSU TANIYI GECİKTİRİYOR'

Senim Tanay

Dr. Fevzi Onur Erer, 71. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, halk arasında ince hastalık olarak adlandırılan veremin, insandan insana hava yoluyla bulaşa ve öncelikle akciğerlerde olmak üzere tüm organlarda görülebilen bulaşıcı bir hastalık olduğunu ifade etti .Erken tanı için 2-3 haftadan uzun süren öksürük, kanlı balgam, halsizlik, gece terlemesi, kilo kaybı ve verem hastasıyla uzun süre temas öyküsünün önemli bulgular olduğunu vurgulayan Dr. Fevzi Onur Erer, bu durumda vakit kaybedilmeden verem savaşı dispanseri veya göğüs hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiği uyarısında bulundu.Dr. Fevzi Onur Erer, yeni tanı konmuş verem hastasının ilaçlarını 6 ay boyunca düzenli kullanması gerektiğine dikkat çekere tedaviye başlanan hastalarda bulaşıcılığın hızla azaldığını, verem hastalarının tedavilerinin başarıyla tamamlanmasının, bulaşmayı önleyeceğinden veremden korunmada en etkin yöntem olduğunun altını çizdi.Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıkladığı verilere göre tüm dünyada 2016 yılında 10,4 milyon kişinin verem hastalığına yakalandığını ve bu kişilerin 1,4 milyonunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Dr. Fevzi Onur Erer şunları söyledi:“Verem, dünyada en çok ölüme neden olan 10 hastalıktan biri olmaya devam etmektedir. Tedavisi mümkün olan bir hastalık olmasına rağmen halen daha bu kadar yüksek ölüm oranı olması oldukça şaşırtıcıdır. Özellikle Asya ve Afrika’da tanı ve tedavi imkanlarının yetersizliği hasta sayılarında ve ölümlerde artışa yol açmaktadır. Ölümlerin tıbbi olarak en önemli iki nedeni; verem hastalığının HIV ile birlikte olması (AIDS hastalığı) ve verem basilin ilaçlara karşı dirençli olmasıdır. Pek çok hastalıkta olduğu gibi verem hastalığında da ‘nedenlerinin nedeni’ olarak yoksulluk, sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Türkiye’de yıllar içinde hasta sayıları düşmektedir. 2015 yılında tanı konulmuş hastaların yüzde 85,3’ünün tedavisi başarı ile tamamlanmıştır. Bu istikrarlı düşüş ve başarılı tedavi sonuçları verem savaşı dispanser çalışanlarının özverili çabaları ile gerçekleşmektedir. Hastaların erken tanısı ve tedavisi, hastalanma riski taşıyanların muayenesi ve hastalanma riski taşıyanların koruyucu tedavisini kapsayan bütünlüklü bir programla çalışan verem savaşı dispanserleri bu başarıdaki en önemli paya sahiptir. Bu nedenle veremle uğraşan bu birimlerin uygun koşullarda çalışmalarına devam etmesi ve bu birimlerde çalışan sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi veremle mücadelenin en önemli unsurlarından biridir.”"Verem hastalığında karşımıza çıkan bir diğer nokta, hastaların önemli bir kısmının sosyal dışlanma ve psikolojik travmaya maruz kalmasıdır" diyen Dr. Fevzi Onur Erer, “Hastaların bir kısmı ekonomik kayba uğramaktadır. Bu nedenle verem hastalığının tedavisinde, hastaların sosyal statülerini kaybetmeden, ekonomik sıkıntı yaşamadan tedavilerini başarıyla tamamlamaları için psikolojik ve ekonomik yardım sağlanması gereklidir. Dışlanma, ekonomik kayba uğrama korkusu hastalığın tanısının konmasında gecikmeye ve tedavi uyumunu bozulmasına yol açmaktadır. Bu nedenle tedavideki hastaların, sosyal hak ve statüleri korunmalı, tedaviyi kesintisiz bir şekilde sürdürebilmek için ihtiyacı olan hastalara da ekonomik destek verilmelidir” dedi.Veremli hasta sayısı azalmasına rağmen “Veremsiz Bir Türkiye” hedefine ulaşabilmek için yabancı uyruklu ve göçmen hastalar, sosyal ve ekonomik zorluklar, sağlık sistemindeki değişiklikler, ilaca dirençli hastalar, konusunda daha kat etmemiz gereken çok uzun bir yol mevcut olduğunu belirten Dr. Fevzi Onur Erer, “Bu nedenle verem savaşındaki politik kararlılığın korunarak daha da geliştirilmiş bir verem kontrolü programına ihtiyaç vardır. Türk Toraks Derneği olarak konunun takipçisi ve önemli bir paydaşı olacağımızı tüm kamuoyunun dikkatine sunarız” diye sözlerini tamamladı.