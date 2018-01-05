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Verem hastalığı sinsi ilerliyor

Kocaeli Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Ahmet Kazım Zorlu, 1-7 Ocak Verem Savaş Haftası nedeniyle tüberküloz (verem) hastalığının bulaşma ve hastalıktan korunma yollarına dikkat çekti

05 Ocak 2018, Cuma 16:30
Verem hastalığı sinsi ilerliyor
Tüberküloz bakterisinin kişi bağışıklığının en zayıf anını kolladığını belirten Kocaeli Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Ahmet Kazım Zorlu, "Tüberkülozun ve diğer akciğer hastalıklarının iyileşmesinde en önemlisi istirahattir. Doğru beslenme ve uyku düzeninin önemi çok büyüktür. Bol sıvı tüketilmelidir. Sigaradan ve alkolden uzak durulması gerekmektedir. Aslında tedavide esas olan kişinin ilaçlarını her gün uygun dozda ve düzenli olarak içmesidir. Temiz hava da çok önemlidir. Tüberküloz hastalarının evinin iyi havalandırılması gerekmektedir. Güneş ışınları da tüberküloz mikrobunu öldürmektedir. Havasız ve oksijeni az yerlerde bu mikrop daha çabuk çoğalmaktadır" açıklamasını yaptı.

'KENDİ İYİ GİZLEYEN BİR MİKROP'

Tüberkülozun kendisini çok iyi gizlediğine dikkat çeken Dr. Ahmet Kazım Zorlu, "Halsizlik, yorgunluk, ufak, kuru, gıcık tarzında öksürükler olabilir. Bazen bu öksürükler alerji ya da astım öksürüğü gibi yorumlanabilmektedir. Belirtiler hafif başlar ve yavaş yavaş ilerler. Dolayısıyla aylar boyunca belirtiler fark edilememektedir. Eğer tüberküloz hastalığı akciğerde bir yara şeklinde ise kanlı balgam ya da direkt öksürükle kan gelmesiyle de kendini gösterebilmektedir. En belirgin belirtiler; uzun süren kuru öksürük, göğüs ağrıları, iştahsızlık, akşamları yükselen ateş, halsizlik, kilo kaybı, nefes darlığı, öksürükle ağızdan kan gelmesidir" diyerek belirtilerinin altını çizdi.

'VAKİT KAYBETMEDEN DOKTORA BAŞVURUN'

Dr. Ahmet Kazım Zorlu, tüberküloz hastalığı belirtilerinden bir veya birkaçını hisseden hastaların, vakit kaybetmeden aile hekimlerine başvurmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Tüberkülozun tedavisi özel antibiyotiklerle yapılıp en az 6 ay sürüyor. Farklı durumlarda tedavi süresi doktorun yönlendirmesiyle uzayabiliyor. Tedavi takipleri ise Verem Savaş dispanserlerinde yapılıyor.

 


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