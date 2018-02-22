Veremli yolcunun uçağında uçan kişiler aranıyor

Nazlı Erdol

Recep A. isimli Türk yolcu,’nınkentindena gelmek için) TK 800 sefer sayılı uçağına bindi. Yaklaşık 15 saatlik bir uçuşun ardından İstanbul’a gelen Recep A. daha sonra rahatsızlığının artması üzerine hastaneye gitti. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Türk yolcuya tiberküloz (verem) teşhisi konularak tedavi altına alındı.Recep A.’nın uçaklal’a geldiği bilgisine ulaşan’na bir yazı göndererek 7 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşenseferinde Recep A., sağında solunda ve arkasında oturan yolculara da hastalığın bulaşabileceği düşüncesiyle yolcuların isimlerini istedi. İsimleri tespit edilen yolcular sağlık kuruluşlarına davet edilerek gerekli tetkiklerin yapılması istenecek.