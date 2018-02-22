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Veremli yolcunun uçağında uçan kişiler aranıyor

THY'ye ait uçakla Kolombiya’nın Bogota kentinden İstanbul’a gelen ve rahatsızlanan Recep A. isimli yolcuya tedavi için gittiği hastanede tüberküloz (verem) teşhisi konuldu. Hastalığın teşhisinden sonra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri THY’ye bir yazı göndererek o gün Türk yolcuyla birlikte aynı uçakta bulunan yolcuların bilgilerini istedi

Veremli yolcunun uçağında uçan kişiler aranıyor
Recep A. isimli Türk yolcu, Kolombiya’nın Bogota kentinden İstanbul’a gelmek için Türk Hava Yolları (THY) TK 800 sefer sayılı uçağına bindi. Yaklaşık 15 saatlik bir uçuşun ardından İstanbul’a gelen Recep A. daha sonra rahatsızlığının artması üzerine hastaneye gitti. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Türk yolcuya tiberküloz (verem) teşhisi konularak tedavi altına alındı.

Recep A.’nın uçakla İstanbul’a geldiği bilgisine ulaşan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Hava Yolları’na bir yazı göndererek 7 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen Bogota-İstanbul seferinde Recep A., sağında solunda ve arkasında oturan yolculara da hastalığın bulaşabileceği düşüncesiyle yolcuların isimlerini istedi. İsimleri tespit edilen yolcular sağlık kuruluşlarına davet edilerek gerekli tetkiklerin yapılması istenecek.

 


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