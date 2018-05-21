Vergi beyannameleri süresi uzatıldı

Konuya ilişkin duyuru, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yayımlandı.

Maliye Bakanlığı'na iletilen talepler nedeniyle beyanname verilmesine yönelik sürelerde düzenlemeye gidildi.

28 MAYIS'A KADAR UZATILDI

Buna göre, 23 Mayıs sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar beyannameler ve damga vergisi beyannameleriyle 24 Mayıs sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

AA